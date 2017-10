 Marc Bergevin au sujet de Galchenyuk: «C'est confidentiel» 

Si Alex Galchenyuk est bel et bien allé deux fois en cure de réhabilitation, le Canadien de Montréal n'en sait rien.

C'est du moins ce qu'a répondu Marc Bergevin, ce midi après l'entraînement du Canadien au Centre Bell.

«Même dans mon temps de joueur, on nous remettait en début de saison une petite carte avec un numéro, et ceux qui avaient des problèmes pouvaient appeler, a expliqué le directeur général. Personne n'est au courant de ça, c'est quelque chose de confidentiel. On pourrait avoir un joueur ou dix joueurs là-dedans qu'on ne le saurait pas.»

Ces commentaires de Bergevin font suite aux commentaires de l'ancien entraîneur du club, Mario Tremblay, qui a affirmé lundi soir, sur les ondes du 98,5 FM, que Galchenyuk avait été «dans deux cures de la LNH».

«Je ne sais pas quelle mouche a piqué Galchenyuk, mais d'après moi, tout d'abord, on sait qu'il a eu des problèmes hors glace, a dit Tremblay lundi soir. On peut le mentionner qu'il a été dans deux cures de la LNH. Une ou deux, mais je pense que c'est deux.»

Bergevin n'a pas voulu aller plus loin ce midi, se contentant d'ajouter que «ce ne sont pas des choses agréables à entendre.»

Il assure toutefois que le club n'est pas prêt à abandonner dans le cas du jeune attaquant.

«Les options sont lesquelles? On ne va pas abandonner, Alex a été un gars de 30 buts, et avant qu'il se blesse à Los Angeles la saison dernière, il était un gars d'un point par match. Il se cherche depuis ce temps-là, mais on va continuer à travailler avec lui.»

Enfin, Marc Bergevin a admis qu'il a eu à s'adresser à toute l'équipe au moment de rentrer du long voyage de la Californie, juste avant le retour de l'équipe à Montréal samedi matin. «J'ai dit aux gars que la réponse (aux problèmes de l'équipe) se trouve dans le vestiaire», a-t-il ajouté.