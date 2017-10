 Les Golden Knights remportent leur premier match à Las Vegas 

Tomas Nosek a inscrit le premier but de l'équipe à son domicile du T-Mobile Arena. Ce but historique est survenu après seulement 2:31 au premier engagement. Deryk Engelland a marqué son premier but de la campagne quelques instants plus tard.

Oscar Lindberg a été l'auteur de l'autre filet des Golden Knights tandis que Brendan Leipsic a amassé deux mentions d'assistance. Le gardien Marc-André Fleury a connu un autre bon départ devant la cage de l'équipe d'expansion de la LNH et il a stoppé 31 lancers.

Les Golden Knights sont devenus la première formation de l'histoire de la LNH à amorcer leur histoire en gagnant leurs trois premiers matchs de la saison.

Seulement neuf jours après la fusillade qui a fait 58 victimes à Las Vegas, les Golden Knights ont honoré la mémoire de ceux et celles qui sont décédés en projetant leur nom sur la glace en plus de tenir 58 secondes de silence.

Tobias Rieder et Kevin Connauton ont enfilé l'aiguille pour les Coyotes, qui n'ont toujours pas connu la victoire et qui ont encaissé un deuxième revers de suite contre les Golden Knights en l'espace de quatre jours.

Antti Raanta a rapidement subi les foudres de l'attaque des Golden Knights et il a été chassé de la rencontre après avoir accordé trois buts sur cinq tirs en 6:15. En relève, Louis Domingue a cédé deux fois sur 23 lancers.