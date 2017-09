 Alexander Steen ratera le reste du camp d'entraînement 

Associated Press St. Louis

Steen, âgé de 33 ans, s'est blessé contre les Stars de Dallas, mardi, et son état sera réévalué dans trois semaines. Il entreprend sa 10e saison avec les Blues et il a totalisé 16 buts et 35 passes en 76 matchs la saison dernière.

Les Blues sont déjà privés de l'attaquant Zach Sanford, qui sera absent de cinq à six mois à la suite d'une luxation de l'épaule gauche survenue au camp d'entraînement. Le défenseur Jay Bouwmeester a, lui, été victime d'une fracture de la cheville gauche et il sera réexaminé dans trois semaines.

Les Blues amorcent leur saison à Pittsburgh, le 4 octobre.