 Le Canadien repêche Josh Brook et Joni Ikonen au 2e tour 

Il a tout d'abord réclamé au 56e rang le défenseur Josh Brook, des Warriors de Moose Jaw. Ce dernier est un bon patineur qui déplace bien la rondelle. Les avis étaient partagés à son sujet parce qu'il a entrepris sa saison avec un tournoi Ivan-Hlinka en dents de scie. Il n'a pas été retenu pour le match du Défi des Espoirs et Les Warriors, eux, lui ont fait abondamment confiance car il était utilisé à profusion.

Deux rangs plus loin, le Tricolore a jeté son dévolu sur le centre finlandais Joni Ikonen, qui a surtout évolué pour le club junior de Frolunda en Suède avec lequel il a inscrit 41 points en 40 matchs. On dit qu'il a connu un bon Mondial Junior et un bon tournoi U18 cette année. Il a encore un physique un peu frêle à 5'11 et 176 livres, ce qui explique peut-être le fait qu'il n'a pas été en mesure de produire lorsqu'il s'est aligné avec le club senior de Frolunda. Il faut dire aussi qu'il a joué à un certain moment en dépit d'une séparation de l'épaule.

Ikonen est décrit conne un excellent manieur de rondelle qui est très intelligent sur la patinoire et qui rend meilleurs les autres autour de lui.

En 3e ronde, le CH a ajouté deux autres défenseurs, soit Scott Walford, des Royals de Victoria (68e) et Cale Fleury du Ice de Kootenay (87e). Ce dernier est le frère de Hayden Fleury, un ancien premier choix des Hurricanes de la Caroline. À la mi-janvier, Fleury a été nommé capitaine du Ice, une équipe présentement en reconstruction.