Les Golden Knights choisissent Alexei Emelin

Emelin a inscrit deux filets et 10 points la saison dernière, ne ratant que six rencontres.

Le Russe de 31 ans a disputé six campagnes avec le Tricolore, récoltant 14 buts et 72 points, en 380 matchs.

Le Canadien l'a choisi en troisième ronde en 2004. L'organisation montréalaise lui a souhaité bonne chance sur Twitter, mercredi soir.

Le groupe de défenseurs des Knights inclut aussi Luca Sbisa (Canucks), Jon Merrill (Devils), Brayden McNabb (Kings), Jason Garrison (Lightning), Deryk Engelland (Flames), Colin Miller (Bruins), Marc Methot (Sénateurs), David Schlemko (Sharks) et Griffin Reinhart (Oilers).

Dans la dernière vague de choix, Las Vegas s'est d'abord tourné vers Clayton Stoner des Ducks, acquérant aussi Shea Theodore, du même club. Ont plus tard été choisis Trevor Van Riemsdyk et Nate Schmidt, des Blackhawks et des Capitals.