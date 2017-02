Stone fait la différence, les Sénateurs l'emportent

Mark Stone a marqué le but gagnant et les Sénateurs d'Ottawa ont mis fin à une mini-léthargie de deux matchs en défaisant les Stars de Dallas 3-2 jeudi soir.

Avec un score de 2-2, Stone a inscrit son 19e filet de la saison, un sommet chez les Sénateurs, à 6 min 03 de la troisième période. L'attaquant des Sénateurs s'est emparé de la rondelle derrière le filet et a contourné le but avant de loger le disque derrière Kari Lehtonen Dion Phaneuf et Chris Kelly avaient permis aux Sénateurs (28-18-6) de se bâtir une avance de 2-0 mais les Stars (21-24-10) sont venus de l'arrière grâce à des buts d'Antoine Roussel et de Jamie Benn.

Phaneuf a ouvert la marque en désavantage numérique, mais c'est le but de Kelly qui suscitera le plus de commentaires. L'attaquant des Sénateurs a été crédité du deuxième but des siens lorsque Jiri Hudler a envoyé la rondelle dans son propre filet, que Lehtonen avait quitté au profit d'un sixième attaquant pendant une pénalité à retardement.

De retour dans les buts des Sénateurs, Mike Condon a bloqué 31 rondelles et contribué à ce quatrième revers consécutif des Stars. Lehtonen a stoppé 24 tirs.