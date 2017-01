Price et Radulov sonnent la charge contre les Flames

Les Flames ont eu une occasion en or de revenir dans le match en milieu de deuxième période, quand ils ont obtenu un avantage numérique de deux hommes pendant 47 secondes. Et pendant ledit avantage numérique, Plekanec a même perdu son bâton. Les Montréalais n'avaient donc que les bâtons de Weber et d'Alexei Emelin pour se défendre. Mais les visiteurs ont trouvé le moyen de perdre la rondelle par leurs propres moyens...

Quatre minutes plus tard, c'était au tour du CH de profiter d'un avantage numérique. Radulov a conclu un joli échange à trois amorcé par Shea Weber et Nathan Beaulieu , afin de porter la marque à 3-0. Le Russe mettait ainsi fin à une séquence de huit matchs sans but.

À l'autre bout, Beaulieu a obtenu la meilleure occasion du Tricolore avec une minute à écouler, mais Chad Johnson a fermé la porte. Quelques secondes plus tard, Andrew Shaw rachetait son coéquipier et ouvrait la marque , pour son premier but depuis le 4 décembre (neuf matchs). 1-0 CH après 20 minutes.

Price a tout de même prouvé qu'il avait retrouvé ses repères. Et il a démontré une nouvelle fois qu'il est aussi bon pour distribuer les rondelles que pour les arrêter. Parmi ses nombreuses passes tentées, l'une d'elles a mené au quatrième but des vainqueurs, sur lequel Price a obtenu une passe.

> Alexander Radulov: «C'est bien, mais à la fin du match... J'aurais voulu qu'on puisse donner [le blanchissage] à Price. On ne peut pas arrêter de jouer comme ça à la fin. J'ai pris une mauvaise pénalité et ça nous a coûté un but à la dernière seconde. Il était là pour nous ce soir et il méritait le blanchissage. Je vais travailler sur ce genre de chose pour m'assurer que ça n'arrive plus.»

> Andrew Shaw: «Tout le monde a contribué à la victoire. L'avantage numérique a été bon, l'infériorité numérique a été incroyable. Le cinq-contre-trois qu'on a écoulé en deuxième période a été énorme. Carey Price s'est encore illustré... C'est vraiment le genre de performance d'équipe dont on a besoin pour connaître du succès en fin de saison.»

> Paul Byron, à propos de l'unité d'infériorité numérique: «On ne fait rien de différent. Ce sont les mêmes effectifs qu'avant, c'est juste qu'en ce moment, ça va bien. Il y a eu une séquence où ça nous a coûté des matchs, où nous donnions un but en infériorité pratiquement à chaque match. On a continué à travailler fort, à bien analyser les vidéos, et ça va bien à nouveau.»

> Michel Therrien: «On a eu des chances de qualité et on a su en profiter. Les unités spéciales ont fait le travail. Le cinq-contre-trois a été un point tournant dans le match et, par la suite, tout a bien été. [...] C'est une belle victoire d'équipe, mais en même temps, on était en position de donner un blanchissage à Carey, mais on s'est mis en position difficile en prenant une punition en fin de match. On n'avait pas à se retrouver dans cette situation-là. Quant à moi, ce n'était pas une bonne punition.»

> Carey Price, qui a perdu son jeu blanc à la dernière seconde du match: «Le blanchissage ne m'importe pas tant que ça. Je n'ai jamais été très porté sur les statistiques, et c'est d'abord et avant tout la victoire qui m'intéresse.»

- Propos recueillis par Marc Antoine Godin