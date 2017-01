Matt Murray contre le Canadien

Le jeune gardien a récolté la victoire lors du dernier match de son équipe contre les Capitals de Washington, mais il a accordé sept buts sur 28 tirs, dans ce qui a été sa pire performance de la saison.

Mike Sullivan estime que le moment est bien choisi pour lui faire confiance de nouveau.

«Par le passé, Matt a toujours très bien réagi suite à des performances du genre, a expliqué l'entraîneur des Penguins, ce midi au Centre Bell. On croit qu'il va devenir de plus en plus confortable sur la glace, au chapitre de sa prise de décisions. Un gardien peut seulement s'améliorer à ce chapitre en disputant des matchs.»

Murray a eu à composer avec des ennuis de santé cette saison, et le match de ce soir sera son 22e de la saison. Marc-André Fleury, lui, a déjà disputé 27 rencontres au cours de cette saison, qui pourrait bien être sa dernière dans l'uniforme des Penguins. La décision peut aussi paraître surprenante puisque Fleury a tout de même une fiche de 9-5-2 en carrière au Centre Bell.

Le Canadien accueille ce soir un club qui traverse ses moments les plus difficiles de la saison. Les Penguins, à leurs six derniers matchs, n'ont récolté qu'une seule victoire en temps réglementaire, tout en subissant trois défaites.

Malgré tout, Sidney Crosby n'est pas inquiet.

«Il n'y a pas beaucoup de différence entre une victoire et une défaite, a-t-il fait savoir ce midi au Centre Bell. La ligne est mince. On voit beaucoup de buts ces temps-ci... Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être à cause de la fatigue et du calendrier qui est condensé cette saison.»

Il s'agira du troisième match de la saison entre les deux équipes. Les Penguins ont remporté le dernier à Pittsburgh, le 31 décembre, par une marque de 4-3 en prolongation.

Rappelons que le défenseur québécois Kristopher Letang ne sera pas du match de ce soir en raison d'une blessure, subie le 14 janvier à Detroit. Letang, dont le nom a été placé sur la liste des blessés, pourrait avoir à s'absenter du jeu pendant quelques semaines.