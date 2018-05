Joël Bouchard ne se laisse pas distraire par les rumeurs

On le comprend. À l'aube de la finale de la LHJMQ, le DG et entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand ne veut pas devenir une source de distraction pour ses joueurs.

Il n'a d'ailleurs pas cru nécessaire d'aborder la question avec eux dans le vestiaire. «Parler de quoi? Je ne peux pas parler de quelque chose qui n'existe pas, confie-t-il au téléphone. Je ne commente pas les rumeurs. Et je ne crois pas que ça énerve mes gars, bien honnêtement. Les jeunes aujourd'hui, ils font leurs affaires. Ce sont des pros. Ils sont à la bonne place, et nous aussi.»

Bouchard est pressenti pour remplacer Sylvain Lefebvre chez le Rocket de Laval, club-école du Canadien dans la Ligue américaine. D'autres rumeurs évoquent aussi l'achat de l'Armada par le CH.

Le Rocket est toujours sans entraîneur-chef. Un candidat évoqué par certains, Éric Veilleux, doit être retiré de la liste. Il vient d'être nommé entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax.

Après avoir éliminé difficilement les Islanders de Charlottetown en sept matchs mardi soir, Bouchard et l'Armada se préparent à affronter en finale la deuxième équipe au classement général derrière eux, le Titan d'Acadie-Bathurst. Ce club mené par Sylvain Couturier, père de Sean, le centre des Flyers de Philadelphie, vient de remporter 10 matchs éliminatoires consécutifs.

«Bathurst a un club mature, qui a eu de l'expérience en séries l'an dernier, répond Joël Bouchard. C'est l'un des meilleurs clubs de la ligue. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. En finale, c'est autre chose. De nouveaux éléments entrent en ligne de compte. Ça génère beaucoup plus d'attention. Chaque pouce gagné est important et peut faire changer le momentum.»

Le Titan compte des joueurs de premier plan dans sa formation. «[Olivier] Galipeau a gagné le titre de défenseur de l'année, dit Bouchard. [Antoine] Morand est un choix de deuxième ronde des Ducks [d'Anaheim]. Ils ont aussi le premier choix des Flyers de Philadelphie, [German] Rubtsov. Ils ont de bons joueurs de hockey, du talent. Ils peuvent marquer des buts. Sly [Sylvain Couturier] a bâti une belle équipe de hockey.»

Bouchard aurait pu ajouter le gardien Evan Fitzpatrick, un choix de deuxième tour des Blues de St. Louis en 2016, et Noah Dobson, un grand défenseur droitier qui pourrait être choisi parmi les 10 premiers en juin à l'occasion du repêchage de la LNH.

«Les gars ont été résilients»

L'adversaire de l'Armada a écrasé les Tigres de Victoriaville en quatre matchs au tour précédent. Les Tigres avaient pourtant une fiche de 42-20-6 en saison. Blainville-Boisbriand a eu besoin de sept matchs pour éliminer Charlottetown, neuvième au classement général.

«On avait préparé nos joueurs pour une série difficile. Les Islanders ont une meilleure équipe que ne l'indique leur fiche. Ils ont eu de bons moments, mais une période creuse cet hiver leur a fait mal au chapitre des points. Ils ont un bon entraîneur [Jim Hulton] et font beaucoup de choses comme nous. Le gardien aussi a été très bon. On a perdu trois matchs en prolongation là-bas. Les gars ont été résilients.»

Les joueurs de l'Armada risquent d'être encore éreintés, tandis que le Titan a bénéficié d'une bonne période de repos. «Il y a peut-être des analyses et des statistiques là-dessus, mais pour nous, ça ressemble à notre horaire de la saison», répond Bouchard.

«Gérer de longues périodes sans jouer en séries, ce n'est pas évident. Ça prend de l'expérience. Je n'ai rien à gérer en ce moment. En première ronde, tu t'attends à une pause. Ça permet de prendre une pause de la saison. Mais plus tu avances, moins tu veux de pauses.»

Comme l'an dernier, alors qu'il avait aussi atteint la finale, l'Armada a eu à affronter successivement trois équipes des Maritimes. «Nous sommes chanceux d'avoir un partenariat avec Nolinord, à Mirabel. On a un petit avion pour nous, on peut entrer notre équipement. Ça nous prend une heure et demie maximum. Sinon, ça nous prendrait environ neuf heures et demie en autobus.»

Le premier match de la série aura lieu ce soir à Boisbriand. Alexandre Alain, fraîchement embauché par le Canadien et qui a amassé 28 points en seulement 16 matchs dans les séries, Alex Bourré-Boulet, un nouveau membre de l'organisation du Lightning de Tampa Bay, et Drake Batherson, l'un des grands héros du Canada au Championnat mondial junior, seront à suivre chez l'Armada.