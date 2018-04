Bilan de saison des Saguenéens: des signes encourageants

Le Quotidien

En échangeant son capitaine Olivier Galipeau et le Russe German Rubtsov en première moitié de saison, Yanick Jean avait signifié son intention de voir les Saguenéens se battre au maximum de leurs capacités sur la glace, et ce, malgré des effectifs plus limités. À l'heure du bilan, le directeur général et entraîneur-chef est en droit de donner une bonne note à ses joueurs.