Une sixième défaite de suite pour les Cataractes

Pas facile de sortir d'une tempête. Surtout pour une équipe bourrée de recrues. Les Cataractes n'ont pas ménagé les efforts dimanche après-midi, mais ils ont néanmoins encaissé un revers de 4-0 face aux Voltigeurs de Drummondville, ce qui prolonge à six leur séquence noire de revers.

Si les Remparts et le Titan ont eu la vie relativement facile vendredi et samedi face aux hommes de Daniel Renaud, cette fois les Shawiniganais ont vendu chèrement leur peau. Chances de marquer pour chances de marquer, les visiteurs n'ont pas dominé. Le hic, c'est que le gardien des Voltigeurs Olivier Rodrigue était en grande forme et il a réussi à étouffer toutes les menaces. Il a notamment bloqué deux fois Cameron Askew en échappée, dont une alors que le pointage était de 1-0.

