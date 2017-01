Mondial junior: une médaille d'argent au goût amer pour le Canada

« Il faut sortir la tête haute avec une médaille d'argent même si c'est difficile de voir les Américains avec une médaille d'or », a concédé Mathieu Joseph, l'auteur du quatrième but du Canada dans un revers de 5-4 subi en tirs de barrage.

Après avoir conclu le tournoi de l'année dernière avec une décevante sixième place, l'état-major de l'équipe canadienne avait comme mot d'ordre de mettre sur pied une équipe spéciale. Et elle l'a été. Seuls les États-Unis ont été en mesure de vaincre les Canadiens au cours de ce tournoi - une fois en ronde préliminaire et, bien sûr, en finale.

« Nous sommes fiers de nos joueurs, a déclaré l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. En tant que programme, on veut que tout le monde s'engage et qu'ils donnent tout ce qu'ils ont et ils se sont engagés à 100 %. Ils ont mis tellement d'efforts là-dedans, ils ont accepté des rôles différents. C'est ce qui est décevant.

Ils auraient mérité d'être récompensés. »

La formation unifoliée était à un seul but d'être couronnée championne et sans le brio du gardien américain Tyler Parsons, qui a sauvé son équipe à plusieurs occasions en réalisant 48 arrêts, elle aurait pu célébrer sur la glace du Centre Bell.

Au lieu de ça, la troupe de Ducharme a péniblement dû regarder le drapeau américain s'élever dans les hauteurs de l'amphithéâtre montréalais.

« Il n'y avait pas de mot qui pouvait décrire la situation, a ajouté Joseph. Une défaite crève-coeur comme celle-là, ça arrive rarement. Et dans un événement comme celui-là qui se produit seulement une fois pour la plupart d'entre nous, c'était difficile. »

Il faut mentionner que ce revers est probablement plus difficile à avaler puisque le Canada n'était pas loin de la coupe aux lèvres. En prenant une avance de 4-2 avec 16 minutes à faire au match, tout le monde croyait que la tâche était accomplie. Même que les amateurs ovationnaient déjà l'équipe en chantant « Olé ! Olé ! »

« C'est un match de 60 minutes, a dit Ducharme. Ils sont revenus et on savait qu'il restait beaucoup de temps. »

Chabot, infatigable

Si un joueur n'a rien à se reprocher de tout le tournoi, c'est bien le défenseur québécois Thomas Chabot. Utilisé pendant un impressionnant total de 43 minutes 53 secondes au cours de la finale qui a duré 80 minutes, l'arrière a récolté un but et une aide en plus d'être infaillible défensivement.

« J'ai encore de l'énergie, a lancé le principal intéressé. En ce moment, ce n'est pas le niveau d'énergie, c'est plus la déception de ne pas avoir gagné ce match-là. Avec tous les amateurs qu'il y avait dans les estrades, je pense que je n'en aurais jamais manqué. »

Le Beauceron a d'ailleurs été nommé meilleur défenseur du tournoi ainsi que le joueur le plus utile à son équipe. En sept matchs, il a totalisé quatre buts et six mentions d'assistance.

« Thomas a été extraordinaire autant offensivement que défensivement, a loué Ducharme. Il a été dominant. Il a neutralisé les meilleurs trios adverses. Il a vraiment été un meneur pour notre équipe. »

Le Canada a maintenant un an pour digérer cette dure défaite. Il pourra ensuite tenter de prendre sa revanche en sol américain, à Buffalo, alors que neuf joueurs de la présente édition pourraient être de retour.