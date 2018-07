 Omnium canadien RBC : Johnson à l'égalité en tête 

Dustin Johnson, Kevin Tway, Byeong Hun An et Whee Kim ont conclu la troisième ronde de l'Omnium canadien, samedi, à égalité au premier rang grâce à un pointage cumulatif de moins-17.

Johnson a donné le ton en réussissant sept oiselets et un aigle, en plus de remettre une carte de 65 (moins-7). Il a inscrit cinq de ses sept oiselets lors sur les six premiers trous.

An a joué une ronde de 66 pour gagner trois places au classement, tandis que son compatriote, le Sud-Coréen Kim, a inscrit un pointage de 67. Meneur après la deuxième ronde, Tway a maintenu sa position grâce à une ronde de 68.

Mackenzie Hughes, de Dundas, Ont., a fait un bond de 24 échelons, terminant avec une carte de 67 lui permettant de se hisser au 13e rang de ce tournoi de la PGA doté d'une bourse totale de 6,2 millions $. Ryan Hip a également connu une excellente troisième ronde et un pointage de 66 lui a permis de se glisser au 21e rang.

Le Britanno-Colombien Nick Taylor (72) a pour sa part chuté de 19 rang, étant relégué au 29e. David Hearn (69) et Ben Silverman (73) pointent tous les deux à égalité au 43e échelon, alors que Roger Sloan (73) et Chris Crisologo (73) se trouvent au 53e rang.