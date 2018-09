 Championnat BMW: Woods fléchit, mais reste dans le coup 

Auteur la veille d'une impressionnante carte de 62 (-8) et coleader de l'épreuve avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy, l'Américain de 42 ans a bouclé la deuxième journée avec un score de 70 (par) pour un total de 132 (-8).



Il a rétrogradé à la 10e place, à cinq coups du nouveau leader, son compatriote Xander Schauffele (127,-13) qui devance de deux coups l'Anglais Justin Rose (129,-11) et de trois coups un groupe de quatre joueurs (130,-10), dont l'Américain Rickie Fowler.



Le « Tigre », revenu à la 26e place mondiale après quatre saisons catastrophiques émaillées de blessures, opérations du dos et déboires personnels, a longtemps occupé la 2e place virtuelle, avant de craquer en fin de parcours.



En difficultés avec son rouler, alors qu'il avait été la veille étincelant sur les verts, il a terminé sur deux bogueys qui l'ont fait nettement reculer au classement.



« Je n'ai réussi aucun roulé, j'avais les bonnes lignes, mais la balle ne voulait pas rentrer », a-t-il regretté.



Woods ne s'est plus imposé sur le circuit PGA depuis août 2013.



Il a terminé 2e du Championnat PGA en août et du Valspar Championship en mars, ce qui lui a permis de décrocher sa sélection pour la Ryder Cup, le duel biennal entre les États-Unis et l'Europe qui aura lieu fin septembre en France.



Le coup d'envoi du 2e tour avait été avancé de plusieurs heures pour tenir compte des violents orages prévus sur la région de Philadelphie dans l'après-midi de vendredi.