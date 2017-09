 Une première victoire pour la golfeuse Anne-Catherine Tanguay 

Tanguay a fait fi de conditions très venteuses pour signer une carte finale de 71 (1), la meilleure de la journée. Elle a d'ailleurs réussi trois oiselets d'affilée au 15e, 16e et 17e trous pour se détacher de ses rivales et assurer sa victoire. Très régulière toute la saison, avec deux troisièmes places et cinq tops 5, Anne-Catherine était considérée comme l'une des favorites et ce premier titre n'est pas vraiment une surprise.

La joueuse de 26 ans, originaire de Québec, a remporté une bourse de 22 500$ et se retrouve maintenant au cinquième rang du classement du circuit avec plus de 70 000 $ de gains et seulement quatre tournois à disputer.

Rappelons que les 10 premières au classement en fin de saison seront qualifiées pour le circuit de la LPGA en 2018; Tanguay est maintenant en excellente position pour réussir l'exploit.