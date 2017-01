Phil Mickelson joue 68 à son retour au jeu

John Nicholson Associated Press La Quinta

Âgé de 46 ans, Mickelson a été opéré le 19 octobre - trois jours après avoir terminé à égalité au huitième rang à l'Omnium Safeway -, puis à nouveau le 12 décembre. Il a amorcé le tournoi disputé sur trois parcours sur les allées du club de golf La Quinta.

La recrue Dominic Bozzelli a inscrit un score de 64 sur le parcours Stadium - le plus difficile des trois - et son nom se retrouve au sommet du tableau des meneurs. Il a calé une approche de 115 verges pour un aigle au 14e trou, une normale-4.

Jhonattan Vegas, champion en 2011, accuse un coup de retard après une ronde de 65, tout comme Harold Varner III, Hudson Swafford et Patton Kizzire. Vegas et Kizzire ont joué sur le parcours Jack Nicklaus, tandis que Varner et Swafford ont parcouru les allées de La Quinta.

David Hearn, de Brantford, en Ontario, et Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, ont joué des rondes de 71 sur le parcours Jack Nicklaus. Brad Fritsch, d'Ottawa, a joué 72 à La Quinta, tout comme Nick Taylor, d'Abbotsford, sur le parcours Stadium. Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, a bouclé sa ronde sur le parcours Stadium en 73 coups.

La journée a été ponctuée d'averses en matinée. On attendait encore de la pluie, vendredi.