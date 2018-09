NFL: victoire des Jaguars et des Patriots

Le secondeur Myles Jack a inscrit un touché de 32 verges au quatrième quart à la suite d'une interception et les Jaguars ont gâché les débuts de l'entraîneur-chef Pat Shurmur et du porteur de ballon Saquon Barkley en l'emportant 20-15 contre les Giants de New York, dimanche.

Blake Bortles a lancé une courte passe de touché et il a orchestré deux séries à l'attaque qui se sont conclues par un placement. Les Jaguars ont dominé ce match sauf pour un jeu spectaculaire de Barkley.

Tenu en échec pendant la majorité de l'affrontement, Barkley a fait plaisir aux partisans quelques instants après le touché de Jack en réussissant une course de 65 verges pour un majeur. Les Giants se sont approchés à cinq points des Jaguars grâce à cette course.

Barkley a finalement terminé le match avec 18 courses pour un total de 106 verges. Le quart des Giants Eli Manning a réussi 23 de ses 37 passes pour des gains aériens de 224 verges.

Le demi de coin des Jaguars Jalen Ramsey et le receveur des Giants Odell Beckham fils se sont fait face pendant la partie, après avoir pris part à une guerre de mots. Beckham a capté 11 ballons pour des gains de 111 verges à son premier match depuis le mois d'octobre.

Les Jaguars menaient 13-6 à la demie grâce à un touché d'une verge de T.J. Yeldon et deux placements de 39 verges de Josh Lambo.

Brady et Gronkowski font la paire

Tom Brady a lancé trois passes de touché et pour 277 verges, dont 123 à Rob Gronkowski, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont défait les Texans de Houston 27-20, dimanche.Brady et Gronkowski, qui avaient tous les deux laissé planer le doute d'une retraite pendant la saison morte, ont conjugué leurs efforts à sept reprises, dont une fois sur un touché de 21 verges. Phillip Dorsett et James White ont aussi capté une passe de touché de Brady.

Deshaun Watson, qui avait raté les neuf derniers matchs de la saison 2017 en raison d'une déchirure ligamentaire au genou droit, a complété 17 de ses 35 passes pour des gains de 176 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception.

Pendant 40 minutes, Watson a éprouvé des difficultés à faire avancer les chaîneurs jusqu'à ce qu'Alfred Blue réussisse un touché sur une course d'une verge pour réduire l'écart à 24-13 au troisième quart.

Un ballon échappé de Riley McCarron avec cinq minutes à écouler à la rencontre a ouvert la porte aux Texans. Watson a repéré Bruce Ellington dans la zone des buts pour un majeur de cinq verges qui a porté la marque à 27-20. Récupérant le ballon avec 103 secondes à jouer, les Texans n'ont pas été en mesure de concrétiser leur remontée.

Alors que Julian Edelman est à l'écart du jeu en raison d'une suspension de quatre matchs pour avoir enfreint la politique antidopage de la NFL, Dorsett a réussi sept attrapés pour des gains de 66 verges. White a conclu la partie avec quatre réceptions pour des gains de 38 verges.

Le porteur de ballon des Texans Lamar Miller a effectué 20 courses pour des gains de 98 verges. Le joueur de ligne défensive J.J. Watt et le secondeur Whitney Mercilus sont revenus au jeu. Watt a forcé la main de Brady à deux occasions, mais il n'a pas été capable de le rabattre au sol.

Stephon Gilmore a réussi une interception pour les Patriots, qui ont appliqué beaucoup de pression envers Watson.

Festival offensif à La Nouvelle-Orléans

Ryan Fitzpatrick a brillé en amassant 417 verges par la voie des airs et les Buccaneers de Tampa Bay ont surpris les Saints de La Nouvelle-Orléans 48-40, dimanche.

Remplaçant Jameis Winston, suspendu, Fitzpatrick a complété 21 de ses 28 passes et il n'a été victime d'aucune interception. Il a lancé quatre passes de touché et il a réussi un majeur au sol.

Le demi de coin des Saints Marshon Lattimore, la recrue défensive de l'année en 2017, a sans aucun doute connu la pire performance de sa carrière. Le receveur des Buccaneers Mike Evans a capté sept ballons pour des gains de 147 verges, dont 50 lors d'une longue réception pour un touché.

Le receveur des Buccaneers DeSean Jackson a inscrit des touchés par la passe de 58 et 36 verges. Il a conclu la rencontre avec cinq réceptions pour des gains de 146 verges, mais il a quitté la partie en raison d'une commotion cérébrale.

Fitzpatrick a aussi lancé une passe de touché de neuf verges à Chris Godwin.

Le quart des Saints Drew Brees a vu 37 de ses 45 tentatives par la voie des airs être complétées pour des gains de 439 verges. Il a lancé trois passes de touché. Alvin Kamara, la recrue offensive de l'année en 2017, a capté neuf passes pour des gains de 112 verges et un touché en plus d'inscrire deux majeurs au sol.

Les Buccaneers ont marqué des points lors de six de leurs sept premières possessions du match. La seule séquence à l'attaque de la première demie qui n'a pas mené à des points est survenue avec 55 secondes à jouer au deuxième quart.

-Avec Jimmy Golen et Brett Martel, AP