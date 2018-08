Un contrat de 95 millions pour Odell Beckham fils

Les Giants de New York ont offert une prolongation de contrat de cinq saisons d'une valeur de 95 millions US au receveur de passes étoile Odell Beckham fils, a révélé le site internet de la NFL lundi.

La Presse Canadienne New York

Selon NFL.com, il empochera le montant garanti le plus élevé de l'histoire pour un ailier espacé, à 65 millions, et devrait obtenir en moyenne 20 millions annuellement pendant les trois premières campagnes.

Beckham a surpassé le plus haut salaire annuel moyen pour un ailier espacé, qui appartenait jusqu'ici à celui des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown (17 millions), et le plus haut montant garanti, attribué à celui des Buccaneers de Tampa Bay Mike Evans (55 millions).

«OBJ» ne recevra toutefois pas autant d'argent qu'un quart-arrière, puisque le montant garanti dans l'entente du quart des Falcons d'Atlanta Matt Ryan est de 94,5 millions, et celui dans le pacte du quart des Vikings du Minnesota Kirk Cousins est de 84 millions. De plus, son nouveau salaire annuel moyen, estimé globalement à 19 millions, est battu de justesse par celui du secondeur des Broncos de Denver Von Miller (19,08 millions), parmi les joueurs qui n'évoluent pas au poste de quart-arrière.

Beckham, qui est âgé de 25 ans, entamait la dernière année de son contrat de cinq ans, qui lui permettait d'empocher 8,4 millions en salaire de base par saison.

L'Américain, qui a vu sa saison être écourtée par une blessure à une cheville l'an dernier, devrait être en uniforme pour le premier match de la saison régulière des Giants en 2018.