 Les Argonauts de Toronto embauchent le receveur étoile Duron Carter 

L'équipe a annoncé la nouvelle dimanche.

Âgé de 27 ans, Carter en est à sa cinquième saison dans la LCF.

Carter a capté 266 passes pour 4031 verges de gains et 26 touchés en 65 rencontres avec les Alouettes de Montréal et les Roughriders de la Saskatchewan. Il a été élu au sein de l'équipe d'étoiles en 2014 et 2017.

Carter a commencé la saison avec les Roughriders et a surtout été utilisé comme demi défensif en raison de blessures dans la tertiaire de l'équipe. Il a réussi 13 plaqués et une interception, qu'il a ramenée sur 28 verges pour un majeur.

Il avait été libéré par les Roughriders plus tôt en août.

En 2017, Carter a capté 73 passes pour 1043 verges de gains et huit touchés. Il avait aussi réussi neuf plaqués et une interception, qu'il avait aussi ramenée jusque dans la zone des buts.