Les Alouettes s'inclinent 40-24 contre les Eskimos

Le quart Mike Reilly a connu une autre excellente performance contre les Alouettes et les Eskimos d'Edmonton ont triomphé 40-24, samedi soir, au Stade du Commonwealth.

Les Alouettes (1-8) ont subi une 10e défaite de suite contre les Eskimos. La dernière fois qu'ils ont défait la formation d'Edmonton, c'était le 5 octobre 2013, alors que Josh Neiswander occupait le poste de quart.

Reilly, qui avait récolté 415 verges par la passe contre les Oiseaux il y a moins d'un mois, a cette fois complété 33 de ses 42 tentatives pour des gains aériens de 424 verges. Il a lancé trois passes de touché, il en a réussi un au sol, mais il a également été victime d'une interception de Branden Dozier, au quatrième quart.

Le vétéran de 33 ans des Eskimos a profité de cette partie pour devenir le 19e quart de l'histoire de la Ligue canadienne de football à franchir le plateau des 25 000 verges par la passe. Il est toutefois bien loin du meneur, l'ancien des Alouettes Anthony Calvillo (79 816).

Les Eskimos (6-3) ont aussi reçu l'aide du porteur de ballon Shaquille Cooper, qui a effectué 17 courses pour des gains de 102 verges et qui a capté une passe de touché de Mitchell. Bryant Mitchell et D'haquille Williams ont aussi saisi une passe de Reilly pour un majeur.

De l'autre côté du terrain, les Alouettes ont confié le ballon à Antonio Pipkin, qui a assuré la relève de Johnny Manziel, aux prises avec une commotion cérébrale. Pipkin a effectué un premier départ en carrière dans la LCF et il est devenu le cinquième partant des Montréalais cette saison.

Le jeune homme de 23 ans n'en a pas trop fait et il a montré de belles choses, inscrivant ses deux premiers majeurs dans le circuit canadien - un au sol et un par la voie des airs. Pipkin a vu 14 de ses 25 passes être captées pour des gains de 217 verges et il a lancé une interception lors d'une tentative de converti de deux points.

En plus d'encaisser un sixième revers de suite, les hommes de Mike Sherman ont perdu les services du porteur de ballon Tyrell Sutton, qui s'est blessé au genou gauche en tentant de convertir un troisième essai.

Les Alouettes reviendront à leur domicile du Stade Percival-Molson, là où ils n'ont pas signé un gain depuis le 11 août 2017, pour y croiser le fer avec les Argonauts de Toronto, vendredi.