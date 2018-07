La deuxième chance de Johnny Manziel

Manziel a soutenu en février dernier, au début de ce qu'il a appelé sa «comeback szn», que l'alcool était devenu un moyen de s'automédicamenter pour des problèmes de dépression et de bipolarité. Il prend aujourd'hui des médicaments pour vivre au quotidien avec cette maladie.

Mais il y a un incident de violence conjugale dans son passé qui chicote plus que les autres.

Le rapport de la police de Dallas dévoilé en mai dernier, et obtenu en primeur par TMZ, est exhaustif. On y apprend entre autres qu'il y a deux ans, il a empêché son ex-conjointe de s'enfuir de sa voiture en l'empoignant alors qu'elle tentait de se cacher dans des buissons, puis il l'a projetée dans le véhicule.

Il l'aurait ensuite prétendument giflée au visage. Les ex-amoureux, séparés au moment de l'incident, avaient décidé de passer la nuit ensemble dans un hôtel, avant que la situation ne s'envenime.

Le rapport de police soutient que l'ex-conjointe de Manziel «a cru qu'elle allait mourir ou qu'elle serait battue violemment». Manziel a ensuite été accusé de voies de fait. Il a conclu une entente sur sa peine et a dû suivre une thérapie de gestion de la colère et assister à un panel sur les conséquences de la violence conjugale. Le dossier a été fermé, puisque Manziel a respecté toutes les conditions négociées.

Lorsque confronté en conférence de presse, le jeune homme de 25 ans ne s'est pas défilé.

«À un certain moment, j'ai emprunté une voie que je ne croyais jamais emprunter. Je me réveille souvent après des cauchemars sur mon passé. Je n'en suis pas fier. Je ne pourrai jamais le changer et j'ai de la difficulté à penser à ces décisions et à ces fautes du passé.»

«C'est un combat. Je ne crois pas que ça reflète la personne que je suis. Mes parents ne m'ont pas élevé de cette façon. Ce n'est pas le jeune homme que l'entraîneur Sherman a connu quand j'ai terminé mon secondaire», dit Johnny Manziel au sujet de ses erreurs du passé.

«À l'avenir, je dois prendre soin de moi comme personne et je dois traiter les gens autour de moi avec respect. Je dois faire un pas à la fois pour être la meilleure personne possible et le meilleur joueur de football possible. Peut-être qu'un jour, je pourrai vivre avec certains de mes gestes. Peut-être pas non plus.»