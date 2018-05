Le camp des Alouettes en cinq points

SHILTZ, WILLY OU FREEMAN ?

Même au sein de l'équipe, il y a des doutes au sujet de Josh Freeman. Le colosse est-il un passeur assez précis pour être productif au football à trois essais ? Drew Willy est un quart capable de faire un travail convenable, mais il n'est probablement pas le candidat idéal pour disputer 18 matchs. À défaut de posséder beaucoup d'expérience, Matthew Shiltz est le quart-arrière qui offre le plus d'espoir aux Alouettes. Il doit être considéré comme le favori pour obtenir le poste de partant à l'heure actuelle.

TROP DE GARDES

Même si la position de garde était déjà l'une des mieux nanties de l'équipe grâce notamment à la présence de Kristian Matte et de Philip Blake, les Alouettes ont obtenu le vétéran Ryan Bomben par voie de transaction, puis ont repêché Trey Rutherford avec le deuxième choix du repêchage, le 3 mai. Ces quatre joueurs se disputeront les deux postes de partant, à moins que l'un d'eux ne soit muté à la position de bloqueur à droite. Et n'oublions pas le Québécois Philippe Gagnon, qui se remet d'une blessure à un genou.

CINQ RECEVEURS AMÉRICAINS ?

Si leurs deux gardes et leur centre sont des Canadiens, les Alouettes pourraient choisir de n'utiliser que des receveurs américains dans leur formation partante. Le nouveau venu Chris Williams se joindra entre autres à quatre receveurs qui étaient avec l'équipe en 2017 : Ernest Jackson, B.J. Cunningham, T.J. Graham et Eugene Lewis. Jackson a connu une première saison décevante à Montréal, tandis que Cunningham a connu la meilleure de sa carrière. Graham possède le talent pour devenir un très bon receveur dans la LCF, mais il devra commettre moins d'erreurs qu'il ne l'a fait en fin de saison l'automne dernier. George Johnson devrait normalement être le meilleur receveur canadien, mais le centre-arrière Patrick Lavoie contribuera également au jeu aérien.

CASH SERA-T-IL LA SOLUTION ?

Kavis Reed a embauché plusieurs bons joueurs défensifs durant la saison morte, mais l'unité du coordonnateur Rich Stubler semble vulnérable contre le jeu au sol. Les Canadiens Jabar Westerman et Fabion Foote pourraient se partager le travail à l'une des deux positions de plaqueur, mais qui occupera l'autre ? C'était déjà l'un des principaux points d'interrogation de l'équipe avant que Justin Zimmer accepte une offre des Falcons d'Atlanta. Une défense a beau pouvoir compter sur plusieurs joueurs talentueux, ça ne servira à rien si elle est incapable d'arrêter la course. Reed a toutefois réembauché Alan-Michael Cash il y a une dizaine de jours. Ancre de la défense des Als durant plusieurs saisons, Cash pourrait donc être la pièce manquante. À 30 ans et en raison des blessures qu'il a subies au cours des dernières années, Cash ne représente cependant plus une valeur sûre.

LE CASSE-TÊTE DE LA TERTIAIRE

L'unité de demis défensifs des Alouettes était dans un piteux état lorsque la saison 2017 s'est terminée. Reed a pris les grands moyens afin de corriger la situation. Il a embauché pas moins de quatre demis défensifs d'expérience en Tommie Campbell, Mitchell White, Joe Burnett et Dominique Ellis. Ces joueurs s'ajouteront à Greg Henderson et Branden Dozier, de même qu'aux Canadiens Chris Ackie et Dondre Wright. Le défi sera maintenant de trouver le bon rôle pour tout un chacun. Certains de ces joueurs seront des maraudeurs ou des secondeurs extérieurs. Il sera très intéressant de voir de quelle façon le coordonnateur Rich Stubler construira sa tertiaire au cours des prochaines semaines.