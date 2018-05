Danny Maciocia: «Ça sent le football!»

L'imposant joueur de 6 pi 3 po et 235 lb est le type d'athlète que Maciocia aime utiliser pour varier ses schémas défensifs. «C'est tout un joueur de football, a averti l'entraîneur-chef. J'étais en voyage quand il a pris sa décision et ce fut une très belle surprise quand on me l'a apprise.»

On a annoncé hier les formations qui disputeront le Défi Est-Ouest, le 12 mai, au Stade Telus de l'Université Laval à Québec. Ce match constitue chaque printemps une vitrine pour les meilleurs joueurs universitaires de quatrième année, ceux qui seront en principe admissibles aux repêchages professionnels dans un an. Sans surprise, c'est le Rouge et Or qui sera le mieux représenté avec pas moins de sept joueurs. Le Vert & Or de Sherbrooke aura cinq représentants, les Carabins de l'UdeM et les Stingers de Concordia deux chacun, alors qu'un joueur des Redmen de McGill a été sélectionné. C'est l'entraîneur-chef des Gaiters de Bishop's, Cherif Nicholas, qui dirigera l'équipe de l'Est, secondé notamment par Gabriel Cousineau, des Carabins (attaque), et Paul Eddy St-Vilien, de Carleton (défense).