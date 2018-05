Alouettes: le poste de quart toujours vacant

À un mois et demi du début de la saison régulière, on ne sait toujours pas qui sera le quart-arrière partant des Alouettes en 2018. Les Oiseaux ne le savent pas plus, ou du moins, ne veulent pas le dire.

«Notre situation au poste de quart est devenue un petit peu plus claire lors de notre mini-camp en Floride et elle continuera de le devenir durant le camp d'entraînement», a indiqué le directeur général Kavis Reed lors de la conférence téléphonique annuelle du club, lundi.

Bien qu'il ait apprécié le jeu de ses passeurs lors du camp printanier, qui a eu lieu en Floride il y a quelques semaines, l'entraîneur-chef Mike Sherman a rappelé que ce n'était pas le contexte idéal pour se faire une tête.

«J'ai vu que nous possédions des quarts-arrières de qualité et j'ai été très impressionné par leur éthique de travail, de même que par celle de nos receveurs. Cela dit, lorsque les joueurs s'entraînent en shorts et sans épaulières, et qu'il n'y a aucune pression exercée sur le passeur, c'est difficile de faire une bonne évaluation. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais le contexte sera différent au camp d'entraînement.»

Sherman est cependant persuadé que la solution se trouve actuellement dans l'équipe. L'ancien coach des Packers de Green Bay ne mettra pas trop de temps à nommer son partant après que le camp se sera mis en branle, le 20 mai.

«On devra prendre une décision assez rapidement afin de permettre à notre quart partant d'obtenir le plus de répétitions possible afin qu'il soit prêt à entamer la saison. Je prendrai une décision une semaine ou 10 jours après le début du camp», a-t-il précisé.

Les Alouettes ont actuellement cinq quarts-arrières dans leurs rangs: Drew Willy, Matthew Shiltz, Josh Freeman, Antonio Pipkin et Garrett Fugate. Sherman n'a pas voulu dire si l'un d'eux détenait une longueur d'avance sur les autres. «Je ne suis pas encore prêt à me prononcer. Je veux voir nos quarts-arrières en action lors des entraînements avant de le faire.»

«Préférerions-nous pouvoir compter sur un quart étoile expérimenté? Tout à fait. Mais après avoir vu nos quarts à l'oeuvre lors du mini-camp, je pense qu'il y aura une bonne concurrence au camp d'entraînement. La pression est sur les entraîneurs. C'est à nous de bien développer les quarts, car le talent est là.»

Une étape à la fois

Reed a reconstruit sa défense en embauchant plusieurs vétérans au cours des derniers mois. L'attaque est quant à elle composée presque exclusivement de joueurs dans la trentaine. Alors si un quart-arrière émerge, les Alouettes peuvent-ils de façon réaliste viser une saison gagnante dès 2018?

«Je ne me prête jamais au jeu des prédictions. Si j'avais un talent pour ça, je déménagerais probablement à Las Vegas. Ce que je peux prédire, par contre, c'est qu'on va s'améliorer tous les jours», a répondu Sherman.

«Est-ce qu'on va gagner ou batailler pour un championnat ? Personne ne le sait. Mon objectif est de franchir une étape à la fois afin que l'équipe redevienne celle que Montréal mérite d'avoir. C'est la seule promesse que je peux faire. Je suis un compétiteur et je veux gagner tous nos matchs, mais je ne connais pas encore notre équipe sous toutes ses coutures et on n'a pas de quart-arrière établi. Il faudra donc y aller une étape à la fois, en nous assurant de bien progresser tous les jours.»

Repêchage: Reed évalue ses options

Les Alouettes détiennent la première sélection du repêchage de la LCF, qui se déroulera jeudi soir. Utiliseront-ils ce choix pour ajouter un jeune joueur de talent à leur formation ou choisiront-ils plutôt de l'échanger afin d'améliorer leur équipe à court terme?

«Nous sommes ouverts à toutes les possibilités qui pourraient améliorer notre formation. Nous avons établi une liste des joueurs qui nous intéressent le plus et nous avons déjà communiqué avec leurs agents.»

Reed a confirmé avoir reçu des appels d'équipes désireuses d'obtenir le premier choix du repêchage. Il a également précisé qu'il y avait quatre ou cinq espoirs qui se démarquaient des autres aux yeux des Alouettes.

«Nous voulons que le joueur que nous allons repêcher puisse contribuer à notre équipe au cours de la prochaine saison. Alors on ne va pas échanger notre choix simplement pour l'échanger», a dit le DG.

Par ailleurs, Reed a fait savoir que Chip Cox et Nik Lewis n'avaient toujours pas décidé s'ils poursuivraient leur carrière en 2018 ou non. Les deux vétérans devront accepter des rôles de réservistes afin de demeurer avec les Alouettes.