Repêchage de la NFL: une année record pour les quarts?

Le premier tour du repêchage annuel de la NFL aura lieu jeudi au AT&T Stadium d'Arlington. Les six autres rondes de l'événement se dérouleront vendredi et samedi. Ce qui ressort de la cuvée d'espoirs de 2018? L'abondance de quarts-arrières qui devraient être sélectionnés tôt.

Baker Mayfield, Josh Rosen, Sam Darnold et Josh Allen seront tous presque assurément choisis dès jeudi soir, et il y a de fortes chances que Mason Rudolph et Lamar Jackson le soient également. Puis il y a le méconnu Kyle Lauletta, la carte cachée, dont la cote a considérablement monté au cours des derniers mois.

Il n'est cependant pas impossible que sept quarts soient sélectionnés au premier tour, ce qui représenterait un sommet historique. Six passeurs ont été choisis en première ronde en 1983, dont John Elway, Dan Marino et Jim Kelly, et cinq l'ont été en 1999.

À première vue, Josh Allen possède tous les outils que recherchent les équipes de la NFL: gabarit de 6 pi 5 po et près de 240 lb; bras extrêmement puissant; excellentes qualités athlétiques; beaucoup de confiance, comme il en a fait la preuve en se comparant non seulement à Favre, mais à Aaron Rodgers, aussi.

Même s'il a disputé un match de plus qu'à sa première campagne en 2016, Darnold a lancé cinq passes de touchés de moins et quatre interceptions de plus (31-9 en 2016 et 26-13 en 2017). Inquiétant.

Josh Rosen, UCLA

Parce qu'il est plus grand que Mayfield (6 pi 4 po), Rosen est aux yeux de certains analystes l'espoir dont la sélection serait la plus prudente. Parmi les quarts disponibles, il est celui dont la technique est la plus raffinée. Son intelligence devrait bien le servir dans la NFL. Il ne manque pas de confiance, non plus. «Il est très intelligent et il sera le premier à vous le dire», a écrit Greg Gabriel, du Pro Football Weekly. Rosen avait dit qu'il ne voulait pas être repêché par les Browns de Cleveland, mais s'est rétracté il y a quelques semaines. Un quart doit généralement être un bon meneur afin de connaître du succès dans la NFL et Rosen a beaucoup à prouver sur ce plan.

Mason Rudolph, Oklahoma State

Selon la plupart des spécialistes du repêchage, Rudolph ne fait pas partie de l'élite des quarts qui sont disponibles. Certaines équipes ne partagent probablement pas cet avis. On reproche essentiellement deux choses à Rudolph: le fait qu'il a joué dans un «spread offense», un type d'attaque qu'on voit pourtant de plus en plus dans la NFL; et le fait qu'il ne soit pas un très bon athlète. Parce qu'on sait tous que Tom Brady, Ben Roethlisberger, Matt Ryan et Philip Rivers sont tous de grands athlètes... Voici ce qu'est Rudolph: un quart précis et robuste de 6 pi 4 po et 235 lb, qui lit bien le jeu et qui gagne des matchs (fiche de 32-10 dans la NCAA). L'un des deux ou trois meilleurs quarts disponibles, selon votre humble serviteur.

Lamar Jackson, Louisville

Plusieurs équipes auraient demandé à Jackson s'il accepterait de changer de position dans la NFL. Jackson leur a clairement fait comprendre qu'il refuserait de devenir un receveur ou un joueur d'une autre position, et qu'il croit pouvoir devenir un bon quart-arrière professionnel. Jackson est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le trophée Heisman en 2016 et est un athlète exceptionnel, qui s'illustre souvent par ses courses. Il est souvent comparé à Michael Vick en raison de la puissance de son bras et de la constante menace qu'il représente au sol. Le hic, c'est qu'il n'a complété que 57% de ses passes avec les Cardinals de Louisville.

Kyle Lauletta, Richmond

Il serait un peu étonnant que Lauletta se fasse repêcher dès jeudi soir, mais les chances que cela se produise ont considérablement augmenté depuis qu'il a été le meilleur quart lors de la semaine du Senior Bowl, en janvier. Selon la revue spécialisée Athlon Sports, Lauletta est le quart qui a le plus impressionné les dépisteurs et les directeurs généraux présents. Mayfield et Allen sont deux des autres quarts qui ont participé au Senior Bowl. Lauletta a le physique de l'emploi (6 pi 3 po et 220 lb), est un passeur intelligent et précis et commet peu d'erreurs. L'un des rares points négatifs, c'est qu'il a joué dans une conférence de deuxième ordre.