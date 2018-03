 Règle des attrapés: les propriétaires de la NFL approuvent les changements 

Les propriétaires des équipes de la NFL ont approuvé des changements au règlement sur la définition de ce qui constitue un attrapé, mardi, espérant réduire la confusion et le nombre de controverses qui ont marqué le circuit lors des dernières années.

Barry Wilner Associated Press Orlando

Pour simplifier le règlement, tel que recommencé par le comité de compétition, la nouvelle définition inclut trois éléments:

avoir le contrôle du ballon;

déposer deux pieds au sol ou une autre partie du corps;

effectuer une manoeuvre de football, comme un troisième pas ou étirer le bras.

«Nous voulions simplifier le règlement, le clarifier, a affirmé l'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, un des membres du comité de compétition. Il était temps de le faire parce que la définition utilisée ne l'était plus. C'était rendu mêlant et compliqué.»

Le comité a cité comme exemple les attrapés annulés des ailiers rapprochés Jesse James, des Steelers de Pittsburgh, et Zach Miller, des Bears de Chicago, la saison dernière, ainsi que d'autres jeux controversés des dernières saisons comme ceux impliquant Dez Bryant, des Cowboys de Dallas, et Calvin Johnson, des Lions de Detroit.

«Je pense que l'ajout du troisième pas est excellent, a dit l'entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Mike McCarthy. Ça résout la majorité des cas controversés. L'ancienne règle était trop technique. Nous sommes dans une meilleure position aujourd'hui qu'hier.»

«La simplicité était la clé, a ajouté l'un des dirigeants des Jaguars de Jacksonville, Tom Coughlin. Je crois que c'est aussi grâce aux partisans parce qu'ils étaient nombreux à ne plus comprendre les décisions dans certains cas. J'espère que nous avons clarifié la situation et que les partisans pourront se rallier à ces changements. Ce sera plus facile pour eux de comprendre ce qui est, ou n'est pas, un attrapé.»

D'autres changements ont aussi été approuvés, soit la décision permanente de replacer le ballon à la ligne de 25 verges quand un joueur dépose le genou au sol dans sa zone des buts après un botté d'envoi, la permission d'échanger un joueur dont le nom est inscrit sur la liste des blessés et l'autorisation d'un membre désigné du département des arbitres d'indiquer aux arbitres sur le terrain d'expulser un joueur en cas de faute flagrante qui n'est pas associée à un geste de football quand le geste a été puni sur le terrain.