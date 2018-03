Les Titans embauchent le quart Blaine Gabbert

Associated Press Nashville

Âgé de 28 ans, Gabbert devrait remplacer Matt Cassel en tant qu'auxiliaire à Marcus Mariota. Les Titans avaient annoncé le 9 mars dernier leur intention de libérer Cassel.

Sélectionné au 10e rang du repêchage de 2011, Gabbert a effectué 27 départs avec les Jaguars de Jacksonville entre 2011 et 2013. Il a passé les trois saisons suivantes avec les 49ers de San Francisco, effectuant huit départs en 2015 et cinq en 2016.

La saison dernière, Gabbert a effectué cinq départs avec les Cardinals de l'Arizona, incluant lors d'une victoire de 12-7 face aux Titans. Il a complété 95 de ses 171 passes pour 1086 verges de gains, six touchés et six interceptions.

Au cours de sa carrière, Gabbert a complété 55,9% de ses passes et a accumulé 8437 verges de gains, 44 passes de touché et 43 interceptions.