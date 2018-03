Anthony Calvillo rejoint Marc Trestman chez les Argonauts

Les Argonauts ont annoncé la nouvelle lundi, en plus de confirmer la nomination de Tommy Condell comme coordonnateur offensif et de Mike Archer comme coordonnateur défensif. Greg Quick a également été embauché comme entraîneur des secondeurs.

Calvillo a fait partie du personnel d'entraîneurs des Alouettes lors des trois dernières saisons, notamment comme entraîneur des quarts et des receveurs et comme coordonnateur offensif.

Il avait auparavant disputé 329 matchs sur 19 saisons dans la LCF avec le Posse de Las Vegas, les Tiger-Cats de Hamilton et les Alouettes. Il a remporté trois fois la coupe Grey avec les Alouettes, dont les deux dernières fois en 2009 et 2010 avec Trestman sur les lignes de touche. Le directeur général des Argonauts, Jim Popp, faisait aussi alors partie de l'organisation des Alouettes.

Calvillo a été nommé au sein de l'équipe d'étoiles de la LCF à cinq reprises et joueur par excellence du circuit à trois reprises (2003, 2008 et 2009). Il est le meneur dans l'histoire du circuit dans la majorité des catégories offensives, incluant les verges de gains aériens (79 816), les passes de touché (455) et les passes complétées (5892). Il est devenu le meneur de l'histoire du football professionnel pour les verges de gains en