Browns: Joe Thomas annonce sa retraite

Le bloqueur gauche des Browns de Cleveland Joe Thomas a décidé de mettre un terme à sa carrière de 11 saisons dans la NFL, au cours de laquelle il a été un exemple de durabilité, de fiabilité et de domination.

Tom Withers Associated Press Cleveland

Choisi 10 fois pour le Pro Bowl, Thomas a annoncé sa décision mercredi, après avoir passé plusieurs mois à penser à son avenir.

Thomas n'avait jamais raté un jeu avant de subir une déchirure au triceps gauche contre les Titans du Tennessee, le 22 octobre, qui a mis fin à sa campagne. Sa séquence de 10 363 jeux consécutifs pourrait être la plus longue qui soit au football professionnel.

Le troisième choix au total des Browns au repêchage de 2007 a indiqué que bien qu'il s'agisse d'une décision extrêmement difficile à prendre, c'est la meilleure pour sa famille et lui.

Le colosse de six pieds six, 310 livres est seulement l'un des cinq joueurs - et le seul joueur de ligne offensive - à avoir été sélectionné pour le Pro Bowl à ses 10 premières campagnes. Les quatre autres sont au Temple de la renommée.