 Les Browns auraient acquis Jarvis Landry, Tyrod Taylor et Damarious Randall 

Les Browns de Cleveland ont fait l'acquisition du receveur des Dolphins de Miami Jarvis Landry, du quart des Bills de Buffalo Tyrod Taylor et du demi de coin des Packers de Green Bay Damarious Randall via trois échanges différents, selon des personnes au courant des transactions.

Les Browns ont d'abord sacrifié deux choix au repêchage, dont un en 2019 et aucun de première ronde, pour obtenir Landry. Ils ont ensuite obtenu Taylor contre un choix de troisième ronde. Ils ont également mis la main sur Randall et un choix au repêchage en retour du quart DeShone Kizer et d'un choix au repêchage.

On s'attendait à ce que les Browns embauchent un quart via le marché des joueurs autonomes, mais ils ont plutôt mis la main sur Taylor, qui devrait hériter du poste de quart partant. On s'attend toutefois toujours à ce que les Browns sélectionnent un quart en première ronde du prochain repêchage, eux qui détiennent le premier et le quatrième choix.

À sa première saison dans la NFL, Kizer a compilé un dossier de 0-15 et a été victime de 22 interceptions.

De son côté, Taylor a effectué 43 départs avec les Bills lors des trois dernières saisons. En 2017, il a complété 62,6 pour cent de ses passes pour 2799 verges de gains, 14 touchés et quatre interceptions. Il a également accumulé 427 verges de gains au sol et a ajouté quatre majeurs.

Pour sa part, Landry a accepté un contrat d'une saison et 16 millions $ US avec la mention de joueur de franchise jeudi, ouvrant la voie à l'échange. Les Dolphins avaient commencé à tenter de se départir du receveur quand ils ont été incapables de trouver un terrain d'entente à long terme.

Invité au Pro Bowl lors des trois dernières saisons, Landry a capté 400 passes au cours de sa carrière, un record pour un joueur ayant complété quatre campagnes. Il a dominé la NFL en 2017 avec 112 attrapés.

Finalement, Randall a réussi 47 plaqués en 14 matchs la saison dernière avec les Packers. Il a également intercepté quatre passes et a inscrit un touché.