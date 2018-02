 Les Argonauts font signer des contrats à trois joueurs, dont Bear Woods 

La liste inclut le secondeur Bear Woods, un ancien des Alouettes de Montréal, dont le nouveau pacte viendra à échéance à la fin de 2018.

Deux fois membre de l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football, Woods a amorcé 17 matchs avec les Argonauts en 2017 et a mené l'équipe avec 91 plaqués.

Woods a porté l'uniforme des Alouettes pendant six saisons et a été nommé Joueur défensif par excellence de la section Est en 2014 et en 2016.

Le secondeur Taylor Reed et l'ailier défensif John Biewald en sont également venus à des ententes avec la formation torontoise.