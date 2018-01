 Elliott réussit trois placements, les Eagles battent les Falcons 15-10 

Jake Elliott a fait oublier un converti raté en réussissant trois placements, la défensive des Eagles de Philadelphie a fermé la porte en fin de rencontre et ils ont eu le meilleur 15-10 face aux Falcons d'Atlanta, samedi, pour obtenir un billet pour la finale de l'Association nationale.

Associated Press

Nick Foles a mené les siens sur des séquences de 74 et 80 verges en deuxième demie et Elliott a pallié pour son erreur en réalisant des placements de 53, 37 et 21 verges.

Même s'ils étaient les négligés malgré leur statut de première tête de série dans la Nationale, les Eagles (14-3) ont été à la hauteur tard au quatrième quart.

Ils ont freiné les Falcons (11-7) après qu'ils eurent obtenu un premier essai à la ligne de 9 des Eagles. Sur un quatrième essai à partir de la ligne de 2, la passe de Matt Ryan est passée par-dessus son receveur Julio Jones dans la zone des buts.

Il s'agit pour les Eagles d'une première victoire en éliminatoires depuis la campagne 2008. Ils accueilleront soit les Vikings du Minnesota, soit les Saints de La Nouvelle-Orléans dimanche prochain avec une place au Super Bowl à l'enjeu. La dernière participation des Eagles au match ultime remonte en 2004, où ils s'étaient inclinés au profit des Patriots de la Nouvelle Angleterre.

«Nous avons simplement cru en nous, a expliqué Foles, qui a pris le relais de Carson Wentz, blessé au genou en décembre. Ç'a suffisait. Notre équipe n'a jamais hésité, notre défensive a fait un travail incroyable et les unités spéciales - c'est ça l'histoire de notre saison, nous sommes toujours demeurés unis.»

Les Falcons, qui ont gaspillé une avance de 28-3 en deuxième demie du dernier Super Bowl, n'auront pas l'occasion de faire oublier cette défaite.

«La raison pour laquelle nous jouons, c'est gagner des championnats, a dit Ryan. C'est pour ça que nous travaillons aussi fort. Quand vous n'obtenez pas le résultat souhaité, c'est difficile à accepter.»

Une séquence magistrale de 74 verges et 12 jeux, au cours de laquelle Foles a complété cinq de ses six passes pour 70 verges de gains, a mené au placement de 37 verges d'Elliott. Ce jeu permettait aux Eagles de prendre les devants 12-10.

Les locaux sont rapidement revenus en force, réussissant une séquence de 80 verges et 14 jeux. Elliott a par la suite ajouté un placement de 21 verges alors qu'il restait 6:02 au quatrième quart.

La troupe de Doug Pederson a par la suite suffoqué l'attaque des Falcons pour sceller la victoire.

«Garde ton calme, c'est ce dont nous parlons tout le temps, a expliqué le plaqueur Fletcher Cox, qui a été exemplaire au cours de la rencontre. Nous avons été dans des situations pareilles durant la saison régulière, donc nous savons un peu comment gérer ces situations, et de ne pas forcer un jeu, mais de laisser le jeu venir vers nous.»