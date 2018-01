 Brady soutient être concentré sur les Titans malgré la controverse 

Les Titans du Tennessee affronteront peut-être Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au meilleur moment imaginable.

Kyle Hightower Associated Press Foxborough

Après avoir passé la semaine dans la controverse, Brady soutient se concentrer uniquement sur son travail sur le terrain de football, alors qu'il se prépare à affronter les Titans, samedi, dans un match de deuxième tour des éliminatoires de la NFL.

Les Patriots ont un dossier de 6-1 face aux Titans depuis le début de l'ère Brady. Il a lancé 13 passes de touché et a été victime d'une seule interception au cours de ces rencontres - son meilleur ratio contre une même équipe au cours de sa carrière.

Brady a aussi un dossier de 6-0 face aux équipes dirigées par Mike Mularkey.

Cependant, la semaine de Brady a été marquée par des questions entourant la relation entre le quart étoile, l'entraîneur-chef Bill Belichick et le propriétaire Robert Kraft.

Dans un communiqué conjoint publié la semaine dernière, les trois hommes ont balayé les rumeurs de mésentente. Brady a réitéré jeudi qu'il n'avait en tête que son 35e départ en éliminatoires.

«Nous faisons ce que nous faisons toujours. Nous nous présentons au travail et nous essayons d'offrir notre meilleur, a-t-il dit. Nous connaissons l'enjeu et ce qui se passe à l'extérieur de cet édifice nous importe peu.»

Le receveur des Patriots Danny Amendola a affirmé ne rien avoir remarqué de différent chez Brady.

«Il est un vrai professionnel et il rend ses coéquipiers meilleurs en étant exigeant avec eux, a dit Amendola. Nous voulons gagner pour lui, nous voulons offrir notre meilleur football pour lui.»

Les Titans sont conscients du défi que représente un duel avec Brady. Ils sont négligés par 13 points et n'ont qu'une seule victoire en éliminatoires depuis 2003 - celle du week-end dernier face aux Chiefs de Kansas City.

Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas espoir de vaincre les Patriots.

«C'est un match éliminatoire. Ça pourrait bien être Joe Montana de l'autre côté que ça ne changerait rien, a déclaré le demi de sûreté des Titans Kevin Byard. Nous voulons gagner le match. Je veux qu'il ait l'air de Blake Bortles (le quart des Jaguars de Jacksonville) et que je réussisse quelques interceptions.

«Tom Brady est un grand quart, mais ce sont les éliminatoires. Je ne pense pas à ça.»

Le contraste entre les deux quarts est marquant. Âgé de 40 ans, Brady est le quart le plus âgé toujours en lice en éliminatoires. Du côté des Titans, Marcus Mariota est le plus jeune, lui qui est âgé de 24 ans. L'écart de 16 ans entre les deux joueurs est le plus important entre deux quarts partants d'un match éliminatoire dans l'histoire de la NFL.

Depuis 2001, les quarts qui en sont à leur premier ou deuxième départ en éliminatoires ont un dossier de 0-7 face aux Patriots.

«Ce n'est pas une question d'âge ou d'avantage du terrain, a mentionné Brady. C'est une question d'exécution. Personne ne va faire les jeux pour vous.»

Toutefois, les Titans ont peut-être une carte cachée dans leur jeu: le coordonnateur défensif Dick LeBeau.

Depuis que Belichick est entraîneur-chef, lui et LeBeau se sont affrontés une fois en éliminatoires, lors du championnat de l'Association américaine en 2004. Les Patriots avaient alors défait les Steelers de Pittsburgh 41-27.

Brady avait lancé deux passes de touché dans cette rencontre, mais il avait aussi été victime de deux sacs.

«La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est lui permettre de pouvoir vous lire comme un livre, a dit LeBeau. Peu importe si vous appliquez de la pression ou si vous restez en couverture plus prudente, s'il sait ce que vous faites, il va probablement être productif.»