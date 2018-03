 Allégations d'inconduite: une enquête vise le propriétaire des Panthers 

Les Panthers de Caroline ont affirmé qu'ils avaient démarré une enquête interne à propos d'allégations d'inconduite en milieu de travail concernant le fondateur et propriétaire de l'équipe, Jerry Richardson.

Associated Press

L'équipe a déclaré vendredi que l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche Erskine Bowles supervisait l'enquête menée par un cabinet d'avocats basé à Los Angeles.

Le porte-parole de l'équipe, Steven Drummond, a mentionné dans un communiqué que «les Panthers et M. Richardson prenaient ces allégations très au sérieux et qu'ils s'engageaient pleinement à mener une enquête complète et à prendre les mesures appropriées pour corriger toute inconduite».

Drummond a indiqué à The Associated Press que les Panthers ne pouvaient pas commenter publiquement les détails des allégations, car elles sont sous en enquête.

Richardson, âgé de 81 ans, a amené le football de la NFL en Caroline en 1993.