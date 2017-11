 Football universitaire: les Mustangs lessivent les Axemen 81-3 et accèdent à la finale 

Le quart Chris Merchant a réussi 10 de ses 11 passes pour des gains aériens de 200 verges et deux touchés, menant les Mustangs de l'Université Western vers une victoire facile de 81-3 contre les Axemen de l'Université Acadia, samedi, lors de la Coupe Uteck.

Les Mustangs passent donc en finale de la Coupe Vanier, le trophée le plus prestigieux du football universitaire canadien. La rencontre aura lieu le 25 novembre, au Tim Hortons Field de Hamilton.

Les Mustangs affronteront le gagnant de la Coupe Mitchell, qui met en vedette le Rouge et Or de l'Université Laval et les Dinos de l'Université de Calgary.

Merchant a ajouté 54 verges par la course et deux touchés alors que les Mustangs ont établi un nouveau record de la Coupe Uteck pour le plus de points inscrits dans un même match.

Les Mustangs menaient 57-0 à la demie. Ils avaient réussi 26 premiers essais, contre seulement deux pour les Axemen, et ils n'ont pas permis à leurs adversaires de s'amener dans leur territoire pendant toute la première demie. Les Mustangs ont également totalisé pas moins de 472 verges d'attaque contre seulement 61 pour les Axemen lors des 30 premières minutes de jeu.

En retard 74-0 au quatrième quart, les Axemen se sont finalement inscrits au tableau grâce à un placement de 27 verges de Jarett Saumure.