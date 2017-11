Les Tiger-Cats infligent une ultime humiliation aux Alouettes

Les Tiger-Cats de Hamilton ont infligé un 11e revers consécutif aux Alouettes grâce à une victoire de 33-0, vendredi soir, au Tim Hortons Field.

Les Alouettes (3-15) ont été blanchis pour une première fois depuis le 17 juillet 1997. À l'époque, ils s'étaient inclinés 32-0 contre les Eskimos d'Edmonton, au Stade du Commonwealth. C'est également la première fois depuis que la Ligue canadienne de football a opté pour un calendrier de 18 parties que les Alouettes n'ont pas remporté un match à l'étranger.

Lors de ce duel opposant deux formations déjà éliminées depuis quelques semaines, les Tiger-Cats (6-12) ont rapidement souhaité la bienvenue au quart recrue des Alouettes Matthew Shiltz, qui effectuait un premier départ en carrière dans la LCF. À ses deux premiers jeux comme partant, Shiltz a été victime de deux sacs et il a par la suite lancé deux interceptions au premier quart.

Le jeune quart de 24 ans des Alouettes a pris part à une troisième partie de suite et il a montré quelques belles aptitudes, mais ce fut loin d'être le départ souhaité. Shiltz a réussi sept de ses 16 passes pour des gains aériens de 96 verges. Richard Leonard a intercepté deux de ses passes tandis que Courtney Stephen a réalisé l'autre larcin à ses dépens.

Les Montréalais ont fait confiance à Antonio Pipkin, 22 ans, à mi-chemin au troisième quart et pour le reste du match. Ce dernier a réussi deux de ses neuf tentatives par la voie des airs, pour des gains de 14 verges.

La défensive des Tiger-Cats a donné le ton, mais l'attaque a aussi fait du bon travail. Le quart de l'équipe locale, Jeremiah Masoli, a lancé pour plus de 300 verges dans un cinquième départ consécutif. Masoli a vu 28 de ses 37 passes être complétées et il a obtenu des gains aériens de 318 verges. Il a lancé une passe de touché à Luke Tasker.

Masoli a également effectué sept courses pour des gains de 88 verges et un majeur. Alex Green et Brandon Banks ont eux aussi franchi la ligne des buts pour un touché au sol. Le botteur Kenneth Allen a réussi ses deux tentatives de placement pour les Tiger-Cats.

Tasker a capté sept ballons pour 102 verges. Grâce à sa 103e réception cette saison, il a battu le record d'équipe qui avait été établi par Andy Fantuz, en 2016.

Pour les hommes de June Jones, il s'agissait d'une sixième victoire à leurs 10 dernières parties après avoir amorcé la campagne avec huit défaites de suite. Ils ont remporté un premier match à domicile depuis le 4 septembre. Les Tiger-Cats ont terminé la saison au troisième rang de la section Est, mais ils ne participeront pas aux séries, car l'équipe en quatrième position dans l'Ouest détiendra une meilleure fiche et traversera dans l'autre section.

Les Alouettes ont quant à eux conclu leur saison au quatrième et dernier échelon dans l'Est. Ils ont montré le pire dossier depuis leur retour dans la LCF, en 1996, et le directeur général et entraîneur-chef, Kavis Reed, n'a pas connu la victoire en sept parties depuis qu'il a remplacé Jacques Chapdelaine à la barre de l'équipe.