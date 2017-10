Match annulé: l'appel des Carabins est rejeté

Le RSEQ a rejeté mercredi l'appel des Carabins de l'Université de Montréal dans le dossier entourant l'annulation du match du 5 octobre dernier contre les Stingers de Concordia pour cause de santé publique.

Les Stingers et le Vert & Or de Sherbrooke contestaient aussi la décision, mais ce sont surtout les Carabins qui sont défavorisés par la décision.

Rappelons que le match prévu le 5 octobre dernier (un jeudi soir) avait été annulé après l'éclatement d'une épidémie de gastroentérite chez les Carabins deux jours avant le match. La suggestion de remettre l'événement trois ou quatre jours plus tard avait été rejetée par les Stingers, au moins une vingtaine de joueurs et entraîneurs de l'équipe originaires de l'extérieur du Québec ayant déjà pris des arrangements pour rentrer dans leur famille à l'occasion du congé de l'Action de grâces.

Estimant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure, le commissaire du football universitaire avait confirmé l'annulation du match et décidé que le classement serait établi sur la base d'un coefficient. Après délibération, un comité d'appel a estimé que «la décision initiale était raisonnable et qu'elle était bien fondée en faits et en droit».

Le RSEQ a donc confirmé que «le classement final de la saison régulière sera toujours déterminé par le calcul du coefficient entre le total de matchs gagnés et le total de matchs disputés. Advenant une égalité au classement, le bris d'égalité actuel s'applique tel quel.»

Danny Maciocia espérait que son équipe serait créditée d'une victoire, l'équipe ayant respecté toutes les règles du RSEQ dans cette affaire. Les Montréalais devront maintenant absolument vaincre Laval, samedi pour obtenir le premier rang et l'avantage du terrain en séries. Une défaite, même avec un différentiel de points inférieur à celui enregistré lors de leur victoire de 21-16 sur Laval en début de saison, les relèguerait au deuxième rang.

De leurs côtés, Concordia et Sherbrooke ne sont pas concernés par la décision, les Stingers étant déjà assurés du troisième rang après leur victoire à McGill samedi dernier. Le Vert & Or, lui, devra s'imposer samedi à McGill pour enlever le quatrième rang et prendre part aux séries éliminatoires.