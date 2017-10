 Vidéo compromettante: un entraîneur des Dolphins démissionne 

L'entraîneur de la ligne offensive des Dolphins de Miami Chris Foerster a démissionné de son poste et a demandé de l'aide médicale, lundi, après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit renifler trois lignes d'une poudre blanche sur un bureau.

Steven Wine Associated Press DAVIE, Floride

Quelques heures après la publication de la vidéo de 56 secondes sur Facebook et Twitter, Foerster a annoncé sa démission par le biais d'un communiqué publié par l'équipe. Il a également présenté ses excuses à l'organisation.

On ne sait pas quand et où la vidéo a été filmée, ou comment elle est devenue publique. Âgé de 55 ans, Foerster était un entraîneur adjoint dans la NFL depuis 1992 et il avait rejoint le personnel de l'entraîneur-chef des Dolphins Adam Gase l'an dernier.

Les Dolphins ont mentionné dans un autre communiqué avoir pris connaissance de la vidéo tard dimanche soir. L'équipe prévoit appuyer Foerster dans sa démarche pour obtenir de l'aide.

La vidéo a fait surface quelques heures après la victoire de 16-10 des Dolphins face aux Titans du Tennessee, dimanche.