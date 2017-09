Un premier choc Rouge et Or-Carabins

Le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal trônent au sommet des classements provinciaux et nationaux depuis plusieurs saisons déjà et les deux équipes sont encore numéros un et deux cette saison.

«C'est une nouvelle saison, avec deux équipes différentes, a souligné le quart-arrière Samuel Caron, qui en sera à sa dernière campagne avec les Carabins. On sait quand même à quoi s'attendre contre Laval et ce sera un bon test de notre niveau en début de saison.»

Les Carabins, eux, préfèrent éviter le mot «revanche», même s'ils n'ont pas oublié la défaite crève-coeur subie en novembre dernier, sur leur terrain, en finale de la Coupe Dunsmore. Le Rouge et Or avait marqué un touché en toute fin de match, quand Richard lui-même avait capté la passe de touché décisive après un jeu «truqué».

Champion en titre de la Coupe Vanier, le Rouge et Or part cette saison à la conquête d'un 10 e titre national. «C'est ce qu'on fait chaque année, insiste le quart-arrière étoile Hugo Richard. On repart à zéro avec l'objectif de faire aussi bien que toutes les grandes formations du Rouge et Or qui nous ont précédés. Pas question pour nous de défendre notre championnat. Quand on est sur la défensive, on

Le Rouge et Or, qui a remporté vendredi dernier la 200 e victoire de son histoire, a l'avantage 25-10 contre les Carabins, mais les deux équipes ont chacune remporté cinq des dix derniers matchs les ayant opposées - deux chacune en Coupe Dunsmore -, et pas moins de huit de ces matchs se sont terminés avec un écart de quatre points ou moins!

C'est donc déjà un choc au sommet qu'elles nous réservent demain au CEPSUM et, s'il faut se fier à l'histoire récente des matchs entre les deux équipes, on aura encore droit à un duel exaltant.

Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval

Encore «en rodage»

Choc au sommet, donc, même si selon les deux entraîneurs-chefs, Glen Constantin et Danny Maciocia, les deux formations sont encore loin de leur meilleur niveau.

Le Rouge et Or a remporté ses deux premiers matchs aisément, à Sherbrooke et à McGill, mais l'attaque a chaque fois été lente à se mettre en marche. «Je pense que ça va donner aux joueurs une bonne dose d'humilité», a d'ailleurs souligné Constantin, avant de rappeler: «Au football universitaire, on n'a que huit jours d'entraînement et un match hors-concours pour préparer la saison; dans la NFL, ils ont cinq semaines et quatre matchs! C'est normal d'être encore en rodage à ce stade de la saison.»

Les Carabins ont bénéficié d'un week-end de pause après leur premier match de la saison, à Concordia, gagnant ainsi une semaine supplémentaire de préparation avant le match contre Laval. «C'est sûr que ça peut être un avantage, a estimé Constantin. Nous, on en sera déjà à notre quatrième match en quatre semaines, avec chaque fois peu de préparation, alors qu'ils seront plus frais et bien préparés.»