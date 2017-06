 Les Eskimos l'emportent à quelques secondes de la fin du match 

Alors qu'il ne restait plus de temps au tableau indicateur, Sean Whyte a réussi un placement de neuf verges qui a été suffisant pour donner la victoire aux siens.

Tirant de l'arrière 20-11 en fin de troisième quart, les Lions ont tenté le tout pour le tout en fin de rencontre, mais en vain.

Le quart des Eskimos Mike Rielly a réussi 20 de ses 28 passes et il a amassé 315 verges par la voie des airs. Rielly a lancé deux passes de touché. L'arrière des Lions Jonathon Jennings a quant à lui complété 22 de ses 34 passes pour des gains de 264 verges.

Les Lions ont entamé leur remontée en réduisant l'écart 20-17 au début du dernier quart en réussissant un touché de 13 verges par la course de Jeremiah Johnson. John White a cependant répliqué quelques minutes plus tard en réalisant un touché de deux verges par la course.

Les locaux ont par la suite pris les choses en main. Ty Long a offert un botté de placement de trois points et un botté de dégagement pour réduire de nouveau l'écart 21-27, alors qu'il ne restait que 2:29 au cadran. Travis a couronné en s'insérant sur deux verges pour inscrire le touché égalisateur. Les Lions croyaient avoir le match dans la poche, mais Long n'a pas été en mesure de capitaliser sur le botté de transformation, laissant la marque égale 27-27.

C'est finalement Whyte et les Eskimos qui auront eu le dernier mot.

Les Lions quitteront leur domicile pour les trois prochaines rencontres dans l'Est. Un voyage qui débutera vendredi prochain face aux Argonauts de Toronto. Les Eskimos, quant à eux, recevront les Alouettes de Montréal la même soirée.