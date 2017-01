 L'entraîneur des Falcons ne veut pas attirer l'attention outre mesure 

Charles Odum Associated Press Flowery Branch

Quinn est l'ancien coordonnateur de la défense des Seahawks. Il a brièvement abordé ses liens avec ce club, lundi, puis il a poliment fait une demande.

«Espérons qu'ont ait fait le tour et qu'il n'y aura plus de questions de ce genre cette semaine», a t-il dit.

À sa deuxième saison en Georgie, Quinn a guidé les Falcons jusqu'à un titre de section et un laissez-passer jusqu'en deuxième ronde.

Quand les Falcons ont séjourné dans le Nord-Ouest en octobre, les Seahawks ont prévalu 26-24 après une remontée.

Samedi, l'enjeu sera une place au match de championnat de la Nationale. Pour Quinn, cela relègue bien loin toute motivation personnelle qu'il pourrait avoir face aux Seahawks et son ancien patron, Pete Carroll.

«Je n'ai jamais voulu que les caméras soient tournées vers moi, a dit Quinn. Vraiment pas. Je veux que le sujet soit notre équipe. Notre façon de jouer, notre ténacité.»

Les Seahawks ont avancé au tableau en battant les Lions de Detroit 26-6, samedi.

En 2013, avec Quinn en charge de la défense, ce sont les Seahawks qui ont accordé le moins de points à l'adversaire. Seattle a ensuite gagné le Super Bowl, ce qui a fait de Quinn un candidat convoité quand les Falcons devaient se trouver un entraîneur-chef, après la saison 2014.

Atlanta a joué pour ,500 en 2015 mais l'an passé, l'équipe a brillé avec une fiche de 11-5. Seuls les Cowboys de Dallas ont fait mieux, dans la Nationale.

Quinn dit que sa familiarité avec les Seahawks n'est qu'une petite partie de la stratégie.

«Il y a un peu du jeu "Je sais que vous savez que je sais...", dit Quinn. Mais vous savez quoi, après le botté d'envoi, c'est sur le terrain que ça se décide.»

Les Falcons n'ont pas gagné en éliminatoires depuis janvier 2013, mais Quinn répond que la culture de l'équipe a bien changé.

«Nous avons une vision très claire de qui nous sommes, dit Quinn. On voudrait que ça se fasse du jour au lendemain mais ça prend du temps, établir et cerner cette vision-là. Notre équipe est très unie. Nous savons très bien qui nous sommes et comment nous voulons jouer.»