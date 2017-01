Gregg Williams devient coordonnateur défensif des Browns

Associated Press CLEVELAND

L'entraîneur-chef des Bills de Buffalo de 2001 à 2003 a passé les trois dernières campagnes dans le rôle de coordonnateur défensif des Rams de St. Louis/Los Angeles. Il remplacera Ray Horton, qui a été congédié par Hue Jackson après que les Browns eurent conclu leur saison avec un dossier 1-15. C'était la deuxième fois que Horton était limogé par les Browns après la conclusion de la saison régulière.

Williams, qui est âgé de 58 ans, obtient donc une défensive dépourvue de joueurs d'impact et qui a concédé de nombreux longs jeux cette saison. Les Browns se sont classés au 31e rang de la NFL pour le total des verges concédées et les verges concédées au sol, en plus d'occuper le 30e échelon pour les points alloués.

Williams a relancé sa carrière après avoir été suspendu en 2012 pour avoir participé au scandale du programme des primes aux blessures des Saints de La Nouvelle-Orléans.

Il dirigeait la défensive des Saints lorsqu'ils ont remporté le Super Bowl en 2009.