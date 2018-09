Les releveurs des Rays ont le dessus sur les Blue Jays

À son dernier match avec les Blue Jays, le gérant John Gibbons avait décidé de s'offrir une journée de congé en laissant Martin, qui est âgé de 35 ans, gérer la rencontre.

Martin a reconnu avoir «réfléchi pendant quelques secondes» avant de décider de ne pas agir comme joueur-gérant. Il s'est concentré uniquement sur ses responsabilités de gérant.

«Ç'a été une belle expérience, a dit Martin. Je n'avais jamais remarqué tout ce que ce poste demandait. C'est plus compliqué que ça peut en avoir l'air.»

Les Blue Jays ont annoncé mercredi que Gibbons ne sera pas de retour comme gérant la saison prochaine.

«Il est l'un de mes préférés, a dit Martin. Je vais m'ennuyer de lui. Il est quelqu'un de particulier. C'était comme avoir un deuxième père.»

Lors de deux séjours totalisant 11 saisons avec les Blue Jays, Gibbons a compilé une fiche de 793-789.

Les Blue Jays ont conclu la saison avec un dossier de 73-89, une baisse de trois victoires par rapport à la campagne 2017.

Les Rays se sont encore une fois fiés à leur groupe de releveurs et le lanceur recrue Ryan Yarbrough a été crédité d'une 16e victoire. Les Rays (90-72) ont commencé à employer régulièrement des releveurs pour commencer les matchs en mai, en raison d'une série de blessures.

Au cours de la saison, les Rays ont compilé des dossiers de 46-38 avec un lanceur partant traditionnel et de 44-34 en se fiant aux releveurs.

Ryne Stanek a commencé un 29e match pour les Rays et il a blanchi les Jays pendant deux manches. Yarbrough (16-6) a suivi et a accordé deux points et quatre coups sûrs en trois manches, filant vers une 14e victoire en tant que releveur.

Les Rays ont gagné 10 matchs de plus qu'en 2017, mais sont devenus la troisième équipe depuis 2012 à rater les éliminatoires malgré une récolte d'au moins 90 victoires.

Sam Gaviglio (3-10) a encaissé la défaite, lui qui a été débité de cinq points sur six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.