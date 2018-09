Russell Martin agira comme gérant des Blue Jays dimanche

Les Blue Jays ont annoncé la décision de Gibbons samedi, indiquant que Martin allait choisir la formation de l'équipe et être responsable des changements pendant la rencontre.

Le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, avait annoncé plus tôt cette semaine que Gibbons ne serait pas de retour en 2019 après 12 saisons réparties sur deux séjours avec l'équipe. Le match de dimanche sera donc son dernier dans l'uniforme des Blue Jays.

Âgé de 35 ans, Martin a disputé seulement 90 rencontres cette saison, dont deux depuis le début du mois de septembre. Reese McGuire, Danny Jansen et le vétéran Luke Maile se sont partagé le travail.

Martin a maintenu une moyenne de ,194 avec 10 circuits et 25 points produits. Il a également disputé 21 matchs au troisième but, trois à l'arrêt-court et un au champ gauche.