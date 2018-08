Gain de 8-2 des Blue Jays face aux Orioles

Alors qu'il venait de donner les devants aux Jays 8-2 sur les Orioles de Baltimore jeudi soir, McKinney a grimpé sur le banc des joueurs torontois, donnant des «high fives» imaginaires, tandis que les autres joueurs de l'équipe ont préféré l'ignorer après qu'il eut claqué son tout premier circuit dans les ligues majeures. Après 30 secondes, les joueurs des Jays ont mis un terme à la plaisanterie et l'ont félicité en bonne et due forme dans l'abri des joueurs, poursuivant sur la voie de la victoire.

«Je crois que j'avais vu un vidéo de quelqu'un qui avait fait ça, alors j'ai pensé que je pourrais essayer, a raconté McKinney à propos de sa célébration en solo. Je ne sais pas si j'étais bon, mais j'ai tenté de faire de mon mieux.

Justin Smoak, Kendrys Morales et la recrue McKinney ont tous les trois cogné des circuits en cinquième manche afin de propulser les Blue Jays vers un gain. McKinney a également frappé un simple d'un point, récoltant un total de trois points produits devant les 25 855 partisans réunis au Rogers Centre.

Le gérant des Jays, John Gibbons, croit que la chimie entre sa recrue et ses nouveaux coéquipiers à Toronto s'est faite instantanément.

«Il est l'un de ces gars qui s'entendent bien naturellement avec tout le monde, a admis Gibbons. Vous pouvez dire que c'est un bon gars d'équipe.»

La recrue des Blue Jays, qui a disputé son premier match dans l'uniforme torontois samedi après avoir amorcé sa saison recrue avec les Yankees de New York, ne regrette pas d'avoir été échangé à Toronto le 26 juillet dernier.

«Je suis excité, les gars sont extraordinaires, a reconnu McKinney. J'ai bien hâte de voir ce qui m'attend ici et je suis reconnaissant envers les Blue Jays.»

Aledmys Diaz a claqué une longue balle en solo en deuxième manche pour permettre à la formation torontoise (57-69) de signer deux victoires consécutives.

Sam Gaviglio (3-6) a été solide durant sept manches, retirant sept frappeurs sur des prises tout en allouant six coups sûrs et deux points pour s'emparer de la victoire. Jake Petricka et Justin Shafer ont tous les deux succédé à Gaviglio au monticule.

Cedric Mullins a répliqué avec une claque en solo, mais ce ne fut pas suffisant pour les Orioles (37-89).

Dylan Bundy (7-12) a concédé sept points en 10 coups sûrs en seulement quatre manches de travail.

Ryan Meisinger a accordé un point en relève, tandis que Tanner Scott et Cody Carroll ont uni leur force afin de museler l'adversaire jusqu'à la fin de la rencontre.

Curtis Granderson a amorcé la première manche en frappant un double du côté des locaux, et trois frappeurs plus tard, Morales a cogné un simple au champ droit afin de donner les devants aux Jays 1-0.

Une série de simples en deuxième manche a permis aux Orioles de remplir les sentiers. Grâce à un simple au centre, Caleb Joseph a nivelé la marque 1-1.

Diaz a envoyé la balle par-dessus la clôture du champ gauche, tout juste hors de portée pour John Andreoli, afin de rétablir le score en faveur des Blue Jays.

McKinney a creusé l'écart en quatrième en frappant un simple de deux points. Il a par la suite réussi à rentrer au bercail grâce à une erreur du troisième but des Orioles Renato Nunez.

Mullins a répliqué quelques instants plus tard avec une claque en solo, portant la marque à 5-2.

Smoak a cogné le premier lancer auquel il a fait face en cinquième. Il s'agissait de sa 19e longue balle de la saison. Lors du tour suivant, Morales a claqué son 17e circuit, chassant Bundy de la rencontre.

«Nous avons obtenu de belles opportunités et la balle volait ce soir, sans aucun doute, a ajouté Gibbons. C'est comme ça que nous réussissons à gagner, en frappant des circuits.»

McKinney a bonifié sa soirée de travail en ajoutant un circuit.