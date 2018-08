Gain de 7-0 des Rays sur les Blue Jays

Le receveur en était à son 11e match dans les ligues majeures.

Perez a claqué un circuit en flèche en troisième, au-dessus de la clôture du champ droit. Willy Adames était sur les sentiers en raison d'un but sur balles.

Adames a fourni deux doubles et un simple, touchant au marbre trois fois.

Ji-Man Choi a aussi cogné un circuit pour les Rays, qui entamaient un séjour de neuf matches à l'étranger.

Le gaucher Blake Snell (13-5) n'a donné ni point, ni coup sûr ni but sur balles en cinq manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Snell a permis deux points ou moins lors de 18 départs sur 22. Sa moyenne de 2,18 le classe au deuxième rang de l'Américaine à ce chapitre.

Marco Estrada (5-9) a permis cinq points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Les Jays ont été limités à trois simples, en route vers une quatrième défaite à leurs cinq derniers matches.

Ils ont une fiche de 14-29 contre les lanceurs partants gauchers, cette saison.

Les Tigers mettent fin à une série de 6 défaites

Niko Goodrum et Jose Iglesias ont frappé des circuits et les Tigers de Detroit ont freiné leur série de revers à six en battant les Twins du Minnesota 5-3, vendredi.

Les Tigers avaient marqué seulement huit points alors qu'ils avaient été balayés à Oakland et Los Angeles.

Jordan Zimmermann (5-4) a accordé deux points non mérités et huit coups sûrs en six manches et un tiers.

Shane Greene a accordé un double d'un point à Ehire Adrianza avec deux retraits en neuvième avant de retirer Joe Mauer et d'inscrire un 24e sauvetage.

Ervin Santana (0-1) a encaissé la défaite à son quatrième départ de la saison. Il a accordé cinq points, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

-Avec Associated Press