Blue Jays: Roberto Osuna arrêté pour agression

La police torontoise a indiqué que l'artilleur allait devoir se présenter en cour le 18 juin, sans donner plus de détails afin de protéger l'identité de la victime «La MLB prend très au sérieux les allégations de cette nature, a déclaré le Basbeall majeur par communiqué. Nous enquêtons sur ces incidents en accord avec la Politique conjointe contre la violence conjugale établie en collaboration avec l'Association des joueurs.»

Afin de prendre sa place dans la formation, les Jays ont rappelé le droitier Jake Petricka de leur club-école AAA de Buffalo.

Âgé de 23 ans, Osuna dispute sa quatrième saison dans les Majeures, toutes avec les Jays

Le Mexicain compte neuf sauvetages en 15 occasions cette saison, avec une moyenne de points mérités de 2,93 et 13 retraits sur des prises.

En carrière, il compte 104 sauvetages et a compilé une m.p.m. de 2,87.

«Souhaitons qu'il n'y ait pas d'histoire, a déclaré le gérant des Jays, John Gibbons. J'adore le jeune, pas en raison de ce qu'il a fait pour nous, mais en raison de qui il est et de ma relation avec lui au fil des ans. Mais en société, on se doit de n'avoir aucune tolérance pour ce genre de gestes. Vous devez protéger les gens vulnérables et ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Souhaitons qu'une fois l'enquête terminée, il soit de retour avec nous et que tout sera rentré dans l'ordre.»

Gibbons ne pouvait dire qui allait le remplacer comme releveur no 1.

«Nous allons voir comment les matchs vont se dérouler. Nous avons quelques gars qui peuvent faire le travail: (Tyler) Clippard, (Ryan) Tepera, (Seung Hwan) Oh, même "Ax" (John Axford) peut le faire. J'ai confiance en nos releveurs.»

L'équipe amorce mardi un séjour de six matchs à domicile par une série de trois rencontres contre les Mariners de Seattle. Les Jays prévoyaient donner un t-shirt à l'effigie d'Osuna aux 15 000 premiers spectateurs du dernier match de cette série, jeudi, mais ils distribueront plutôt des chandails à l'effigie du joueur d'avant-champ Yangervis Solarte.

Sur Twitter, les Blue Jays ont publié un communiqué.

«Nous sommes au courant de l'incident dans lequel est impliqué Roberto Osuna et appuyons sans réserve la décision du Bureau du commissaire de le suspendre provisoirement. Nous prenons ces allégations très au sérieux, puisque le comportement associé à cet incident ne correspond pas aux valeurs de l'organisation. Comme l'enquête est en cours, nous n'émettrons pas d'autres commentaires.»

Le Baseball majeur et l'Association des joueurs ont convenu en 2015 d'une Politique contre la violence conjugale. Celle-ci permet à la ligue de sanctionner un joueur pour des gestes allégués même s'ils ne mènent pas à un procès.

Le releveur Aroldis Chapman a été le premier joueur puni sous cette politique quand il a été suspendu pour 30 matchs au début de la saison 2016 pour un incident allégué le 7 décembre 2015. Quelques jours plus tard, l'arrêt-court Jose Reyes a été suspendu pour les 51 premières rencontres de 2016 pour un autre incident allégué.