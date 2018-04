 Plante rencontrera les promoteurs du retour du baseball vendredi 

«J'ai hâte de reprendre ce dossier et aller de l'avant», a déclaré ce matin la mairesse lors d'une rencontre de comité exécutif, confirmant qu'elle rencontrera sous peu Stephen Bronfman et Mitch Garber pour discuter de leur rêve de ramener une équipe de baseball à Montréal.

Son administration dit surtout vouloir savoir où en est le dossier pour voir ce que les promoteurs attendent de la Ville. «On a beaucoup parlé de baseball, mais on n'avait pas toute l'information quand on était dans l'opposition. Maintenant, on veut connaître le plan de match, a indiqué Robert Beaudry, élu responsable du développement économique. Qu'est-ce que la Ville peut faire? Ce sont eux les promoteurs, ce n'est pas la Ville. Si on ne veut pas répéter le fiasco de la Formule E, la Ville ne doit pas être un promoteur. C'est un facilitateur.»

L'administration Plante écarte ainsi l'idée de rencontrer directement les dirigeants de la Ligue de baseball majeur, comme l'avait fait l'ex-maire Coderre. «Ce n'est pas à nous de le faire, on n'est pas promoteur. Nous, on représente les citoyens de la Ville de Montréal. C'est aux promoteurs de rencontrer les dirigeants de la Ligue de baseball», a insisté M. Beaudry.

En campagne, Projet Montréal s'était opposé à l'idée d'investir de l'argent public dans le retour du baseball sans tenir un référendum. Aujourd'hui, l'administration Plante insiste pour dire que les promoteurs ne souhaitent pas d'investissement public. «M. Bronfman a dit qu'il ne souhaitait pas d'argent public pour le retour du baseball, alors la question ne se pose même pas», a indiqué M. Beaudry.

Et qu'en est-il de la possibilité de donner un terrain pour permettre la construction d'un nouveau stade de baseball? «On n'est pas rendu au terrain, on ne sait même pas si on a une équipe de baseball», répond M. Beaudry.

Par cette rencontre, l'administration Plante entend également contrer l'image d'un parti opposé au retour d'une équipe professionnelle. «On aime le baseball, on trouve que ça a un impact positif», assure Robert Beaudry. Celui-ci estime que Montréal est une assez grande ville pour aligner plusieurs équipes professionnelles.

L'administration Plante se dit ainsi ouverte à l'idée d'une équipe de basketball, évoquée par la chambre de commerce. «S'il y a des promoteurs, la Ville est ouverte à les rencontrer», assure M. Beaudry.