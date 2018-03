Les Cubs battent les Marlins 8-4

Ian Happ a cogné un circuit sur le tout premier tir de la saison et les Cubs de Chicago ont battu les Marlins de Miami 8-4, jeudi.

Associated Press

Les Cubs ont ajouté deux autres points à leur premier tour au bâton, puis Anthony Rizzo et Kyle Schwarber ont ajouté des longues balles en solo.

Rizzo s'est touché le coeur et a pointé au ciel en croisant la plaque, après son circuit. Natif de Fort Lauderdale, il est allé à l'école secondaire Stoneman Douglas à Parkland, où 17 personnes ont été tuées dans une fusillade, le mois dernier.

Jon Lester a donné quatre points en trois manches et un tiers. Steve Cishek (1-0) a obtenu les cinq retraits suivants.

Jose Urena (0-1) a eu besoin de 36 tirs en première manche. Il a quitté après quatre manches, ayant donné cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles.

Cards 4 Mets 9

Yoenis Cespedes a produit trois points avec deux simples et les Mets de New York ont défait les Cardinals de St. Louis, 9-4.

Les Mets n'ont pas été menacés après le double d'un point d'Adrian Gonzalez, qui a donné les devants 4-3 aux New-Yorkais en cinquième.

Gonzalez a cogné deux coups sûrs et a soutiré deux buts sur balles.

Le premier frappeur Brandon Nimmo a fait quatre présences sur les buts, marquant deux fois.

Noah Syndergaard (1-0) a retiré 10 frappeurs au bâton, accordant quatre points en six manches.

Yadier Molina et Jose Martinez ont frappé des circuits dans une cause perdante.

Carlos Martinez (0-1) a permis cinq points, quatre coups sûrs et six buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Brewers 2 Padres 1 (12 manches)

Orlando Arcia a frappé un simple d'un point en 12e et Milwaukee a soutiré un gain de 2-1 à San Diego.

Le coup sûr opportun d'Arcia est survenu après un double de Ji-Man Choi, comme frappeur suppléant.

Christian Yelich a cogné un simple d'un point en troisième mais en neuvième, Freddy Galvis a prolongé le suspense avec un simple d'un point lui aussi.

Les verdicts sont allés à Jeremy Jeffress (1-0) et Adam Cimber (0-1), avec un sauvetage pour Jacob Barnes.

Phillies 5 Braves 8

Atlanta a marqué trois points en huitième et trois autres en neuvième, méritant une victoire de 8-5 contre Philadelphie.

Les Braves ont nivelé le score 5-5 en huitième grâce à un circuit, une erreur d'un point et un simple d'un point.

En neuvième, Nick Markakis a mis fin au débat avec un circuit de trois points face à Hector Neris (0-1), après deux retraits.

Freddie Freeman et Ozzie Albies ont aussi frappé des longues balles pour les Braves. Arodys Vizcaino (1-0) a lancé en début de neuvième.

Cesar Hernandez a claqué un circuit dans une cause perdante.

Giants 1 Dodgers 0

Joe Panik a claqué un circuit aux dépens de Clayton Kershaw en cinquième manche pour permettre aux Giants de San Francisco de battre les Dodgers de Los Angeles 1-0.

Il s'agissait du premier revers encaissé par Kershaw, récipiendaire du Trophée Cy Young à trois reprises, en huit départs consécutifs lors du match d'ouverture. C'était également la première fois cette saison, incluant le camp d'entraînement printanier, que Kershaw allouait un point.

Kershaw a retiré sept frappeurs sur des prises et a accordé deux buts sur balles en six manches de travail.

Andrew McCutchen, acquis des Pirates de Pittsburgh durant la saison morte, a réussi un double en quatre présences au bâton à ses débuts officiels dans l'uniforme des Giants. Evan Longoria, obtenu des Rays de Tampa Bay, n'a pas été en mesure de frapper la balle en quatre présences au bâton et s'est fait retirer sur des prises trois fois.

Les lanceurs de la formation de San Francisco se sont dressés devant les champions en titre de la Ligue nationale et les finalistes de la Série mondiale, avec les quelques changements apportés au niveau des lanceurs partants et des stoppeurs.

Ty Blach a obtenu le départ en remplacement de l'as Madison Bumgarner, qui a rejoint Jeff Samardzija et Mark Melancon parmi les blessés de l'équipe. Blach a alloué trois coups sûrs en cinq manches, a retiré trois adversaires grâce à des prises et a concédé trois buts sur balles à son premier départ lors d'un match d'ouverture.

Hunter Strickland a accordé un simple à Matt Kemp au tout début de la neuvième manche, avant de retirer trois frappeurs consécutifs pour obtenir le sauvetage.