Gain de 6-1 des Yankees face aux Blue Jays

Giancarlo Stanton a frappé deux circuits et a produit quatre points, jeudi, guidant les Yankees de New York vers un gain de 6-1 face aux Blue Jays de Toronto.

Stanton a cogné un circuit de deux points dès la première manche, puis il a ajouté un double d'un point et un circuit en solo.

Brett Gardner a aussi réussi un coup de quatre buts, tandis que Gary Sanchez a frappé un double d'un point.

Le match inaugural des Jays s'est déroulé devant 48 115 personnes. La foule a été peu choyée, l'attaque torontoise ne récoltant que deux coups sûrs, incluant le circuit en solo de Kevin Pillar, en huitième.

Luis Severino (1-0) a oeuvré pendant cinq manches et deux tiers, permettant un simple de Curtis Granderson et trois buts sur balles. Il a retiré sept frappeurs au bâton.

En quatre manches et deux tiers, le vétéran gaucher J.A. Happ (0-1) a donné trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a obtenu cinq retraits sur des prises.

Haap s'en voulait pour la claque de deux points de Stanton.

«C'était une rapide à deux coutures qui devait être un plus à l'extérieur. J'aimerais avoir la chance de reprendre ce tir-là, a dit Happ, qui amorçait un match inaugural pour la première fois de sa carrière. Je pense que parfois, il suffit d'une erreur pour qu'un match vous échappe.»

Le troisième-but Josh Donaldson, incommodé à l'épaule droite au camp, n'arrivait pas à mettre de la vigueur dans ses relais au premier coussin. Un dossier à surveiller pour la troupe de John Gibbons. Ce dernier n'a pas utilisé le mot blessure, parlant plutôt d'un bras un peu inanimé, pour Donaldson.

«Je l'ai ressenti un peu pendant tout le camp... ça part et ça revient, a confié Donaldson. Mais je n'ai pas de douleur ou quoi que ce soit du genre, ce qui est une bonne chose. Il faut juste que je reprenne de la force.»

Gibbons a laissé planer que Donaldson pourrait être utilisé comme frappeur de choix jusqu'à nouvel ordre.

Avant la rencontre, les Blue Jays ont rendu hommage à leur ancien as Roy Halladay, qui a péri dans un accident d'avion dans le golfe du Mexique, au mois de novembre. Plutôt que de faire des lancers protocolaires, ses garçons Braden et Ryan, âgés de 17 et 13 ans, ont déposé la balle du match sur le monticule.